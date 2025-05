PANICO AI CAF – Pensionati in fila da giorni per bloccare il taglio: la burocrazia ti frega fino a 900€ l’anno | Devi controllare subito

Il CAF non è più sicuro come si pensava un tempo. Adesso la fila si fa violenta per quello che sta succedendo.

In Italia la burocrazia è una realtà che accompagna le persone fin dalla nascita, con il codice fiscale, e non le abbandona più. Tra pensioni, dichiarazioni, bonus e cambi di residenza, è diventata una vera e propria compagna di vita. Tutt’altro che leggera: richiede tempo, pazienza e spesso anche l’assistenza di un esperto.

Quando si parla di pensioni, la confusione aumenta. I cittadini si trovano a confrontarsi con concetti complessi come l’età pensionabile, i contributi da versare e tutte le opzioni di uscita anticipate. Per non rischiare errori, ci si affida a CAF, patronati e commercialisti, che si trasformano in interpreti di un linguaggio burocratico sempre più complesso.

Nonostante i tentativi di digitalizzazione, le procedure restano spesso lente e farraginose. Si stampano documenti per poi caricarli online, si rincorrono scadenze e si combatte con piattaforme non sempre efficienti. Per questo, la figura del professionista resta centrale. È lui che guida, traduce, risolve, in mezzo a normative che cambiano in continuazione.

Tempo di dichiarazioni

Con l’arrivo di maggio, scatta la stagione delle dichiarazioni dei redditi. È il momento in cui i contribuenti rispolverano scontrini, certificazioni e documenti fiscali, per affrontare la compilazione del modello 730. L’ansia cresce, gli appuntamenti nei CAF si moltiplicano e i commercialisti lavorano a pieno ritmo.

Tutti cercano di mettere ordine tra le carte dell’anno passato, evitando errori che potrebbero costare caro. Il rischio, tra moduli da aggiornare e bonus da dichiarare, è quello di perdersi in un mare di cifre. Non a caso, per molti contribuenti, la primavera non è solo tempo di fiori, ma anche di mal di testa fiscale.

Il panico al CAF

Quifinanza.it ha spiegato tutto. In questo periodo, i CAF stanno affrontando una situazione particolarmente complessa. La gestione delle pensioni si sta rivelando infatti più intricata del previsto, a causa di ritardi e variazioni nei pagamenti. Per chi percepisce un assegno inferiore al trattamento minimo Inps, pari a 603,40 euro mensili, è stata confermata una maggiorazione straordinaria del 2,2%.

Gli altri dovranno attendere luglio, mese in cui verrà erogata la quattordicesima mensilità ad alcune categorie di beneficiari. Intanto, anche il ritiro delle pensioni in contanti è regolato da un calendario rigido. Poiché il primo giorno di maggio è stato festivo, Poste Italiane ha suddiviso i pagamenti nei giorni successivi in base all’iniziale del cognome, dal 2 all’8 maggio. È previsto inoltre un limite massimo di mille euro per il prelievo in contanti: importi superiori richiedono un versamento su conto corrente, libretto o Postepay Evolution.