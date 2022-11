Expo senior e libertà dell’etere, un libro  svela  il bavaglio al pluralismo

Emittenti locali e reasat.eu in lotta per il pluralismo nell’ambito della prestigiosa manifestazione EXPO SENIOR 2022 durata tre giorni ( dal 23 al 25 novembre) a Rende (Cosenza). Si è dibattuto il tema della liberta di comunicazione e della sopravvivenza delle radio e tv libere che come è noto in questo periodo stanno subendo attacchi e restrizioni che minano la libertà.

L’occasione per aprire questo tema è scaturita dalla presentazione del libro ASTROLìA E IL MISTERO DELLE TRE CATTEDRALI di Fabrizio Abbate.

Il 25 novembre ore 16 c’è stata la presentazione del libro condotta dal giornalista direttore di CDNEWS Francesco Mannarino il quale con opportune domande ha invitato l’autore a spiegare il tema avendo come spunto proprio il libro che è un grande giallo epico che descrive il NEOEVO con un impero autocratico che spegne le liberta e i diritti della gente l’avvocato abbate che è anche consigliere REA/ radiotelevisioni europee associate) e partecipa attivamente alle lotte delle emittenti per sopravvivere non si è fatto prega perché il libro mette al centro il ruolo delle radiolibere delle tv libere che sono le uniche( pur rese clandestine) a dare voce alla resistenza all’impero e a svelare i pericolosi segreti degli oligarchi imbarcati in un folle esperimento scientifico che può sfociare in una catastrofe mondiale incredibile.

