EUROSPIN HA FATTO L’IMPOSSIBILE | Dietro ai croissant a meno di 2€ c’è il MOSTRO SACRO della pasticceria, roba da non credere

Dietro ad un popolare marchio venduto dalla nota catena di supermercati si nascondono prodotti artigianali di ottima qualità.

Eurospin è conosciuto a apprezzato dagli italiani non solo per l’economicità ma anche per la vasta gamma di prodotti che offre. Nata nel 1993, l’azienda delle grande distribuzione di alimentari ha fin da subito ottenuto un gran riscontro tra la clientela, che continua ancora oggi ad affidarsi ai suoi marchi.

Tra questi troviamo Dolciando, una delle innumerevoli linee di articoli dolciari messe a disposizione da Eurospin. Per chi ha già avuto modo di addentare una di queste prelibatezze, ha imparato ad apprezzarne la qualità e a riconoscerne l’inimitabile gusto.

Ma vi siete mai chiesti chi ci fosse dietro la loro produzione? Innanzitutto vi diciamo che si tratta di prodotti italiani doc, quindi realizzati e confezionati da aziende del Bel Paese. Ma scopriamo nel dettaglio l’origine di quei biscotti o di quelle merendine Dolciando che vi piacciono tanto.

L’origine dei prodotti targati Dolciando

Tra gli articoli più richiesti di Dolciando ci sono i biscotti al latte, che provengono dallo stabilimento piemontese di Bistefani, marca nota soprattutto per i suoi pandori e panettoni. Le merendine invece sono fabbricate dalla Balconi, una delle prime società italiane del settore alimentare, insieme alla Ferrero e alla Balocco.

Anche le gocciole di Dolciando sono molto richieste e vengono prodotte da Pavesi, fondata nel lontano 1937 e ora appartenente al gruppo Barilla. Il latte UHT Land è invece fornito da Parmalat, mentre lo yogurt Land e la marmellata arrivano da Trentinalatte.

Altri produttori di Dolciando

Tra gli altri celebri articoli di Dolciando ci sono i biscotti frollini, fatti da Mr Day, ora parte della Vincenzi Biscotti SPA. Invece i succhi di frutta Puertosol, molto amati dai più piccoli, sono di Mantova, e per l’esattezza di Sterilgarda, un’azienda famosa per i suoi prodotti a base di frutta, mentre Acqua San Benedetto e Acqua Guizza producono la Cola Blues.

Non possiamo che concludere la lista con il cioccolato, un articolo che non manca mai nella dispensa. Per quanto riguarda quello venduto da Dolciando, la sua preparazione viene fatta risalire agli stabilimenti della Griesson-De-Beukelaer, mentre l’extra fondente è di Chocolat Frey, uno dei produttori leader di cioccolato. Detto ciò, se state cercando dei prodotti non particolarmente costosi ma di ottima qualità, non dovete fare altro che recarvi in uno dei punti vendita di Eurospin.