PALESTRA GRATIS – La Meloni ci vuole tutti in forma: ti regala 400€ per lo sport | Devi solo attivare la domanda a giugno

Vuoi ottenere un fisico pazzesco per quest’estate? Allora devi approfittare di quanto propone il Governo. Ecco come si potrà superare la prova costume.

L’estate è alle porte, anche se qualcuno ha già indossato il costume per approfittare delle giornate di sole con calde temperature. Infatti già da qualche settimana le spiagge accolgono una moltitudine di persone che si vuole rilassare su un lettino sorseggiando una buona spremuta d’arancia.

Queste persone sono quelle che si saranno impegnate costantemente per un anno intero in palestra o in una determinata attività sportiva. In questi casi si modella il proprio fisico e con il tempo si apprezza al punto tale da non temere l’idea di mostrarsi in costume.

Poi c’è un’altra categoria di gente, ovvero quella che spera di poter avere dei risultati qualche mese prima di andare in spiaggia. Nonostante ci sia l’impegno e la giuste mentalità, non si raggiunge l’obiettivo tanto sperato.

La pigrizia gioca brutti scherzi e fa fare i conti con una realtà avversa, anche se in qualche caso qualcuno per motivi di tempo ed economici non può iscriversi in una palestra. Per fortuna a partire da settembre qualcuno potrebbe valutare l’idea di fare ricorso a un nuovo supporto economico.

In arrivo un bonus utile per chi ama l’attività sportiva

Il Governo in questo periodo delicato da un punto di vista storico ha sempre aiutato, e continua tuttora a farlo, i cittadini proponendo dei bonus. Tutti possono farne richiesta, anche se bisogna rispettare dei requisiti come l’ISEE. Infatti se si supera una certa soglia allora non sarà possibile usufruire.

Di recente è stato proposto un nuovo bonus e sul sito money.it è stato riportato ogni minimo dettaglio. Giorgia Meloni stavolta ha dato la possibilità di sfruttare il Bonus Sport a partire il 30 maggio 2025. Sono coinvolti nella faccenda soprattutto i giovani. Ecco tutte le informazioni utili.

Ecco in cosa consiste il nuovo supporto economico

In realtà il bonus è stato introdotto nel 2019 con la Legge di Bilancio art. 1, commi da 621 a 626 e consiste nel dare un supporto economico alle imprese dedite al mondo dello sport per garantire la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici. Da non dimenticare la realizzazione di nuove strutture destinate al pubblico.

Sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro e si può fare richiesta del bonus a partire dalle 16.00 del 30 maggio fino al 30 giugno. Una volta ottenuta l’approvazione, il Dipartimento dello Sport autorizzerà le imprese di restaurazione e manutenzione. Questo non è altro che un modo per spingere le persone a dedicarsi a uno sport.