Energia, questa è sicuramente la più conveniente sul Mercato libero: non farti fregare

Scopri come entrare nel Mercato libero dell’energia in modo smart: le migliori tariffe in circolazione e i fornitori più convenienti.

Per mercato libero dell’energia si intende un sistema in cui i consumatori, a differenza del mercato tutelato, possono autonomamente scegliere il proprio fornitore e i piani tariffari, e tale soluzione può presentare sia dei vantaggi, che delle insidie.

In effetti, i contratti spesso nascondono clausole che, sulla lunga percorrenza, volgono a sfavore del consumatore, ed è importante effettuare il passaggio consapevolmente e in modo oculato.

La transizione è diventata definitiva nel 2024: il termine per il gas è stato fissato al 10 gennaio, mentre per l’elettricità il limite ultimo è previsto per il mese di luglio.

Se non hai già effettuato la tua scelta, ti conviene scorrere il paragrafo successivo: in esso troverai la top 3 dei fornitori di energia più vantaggiosi sul mercato italiano e le peculiarità di ognuno di essi.

Mercato libero: i fornitori più convenienti

Secondo una selezione compiuta dal portale “Trend online”, sono principalmente 3 i fornitori di energia elettrica da tenere d’occhio a gennaio 2024, e al terzo posto sul podio troviamo Sorgenia, con particolare attenzione all’offerta Next Energy Sunlight Luce con tariffa indicizzata. Essa risulta attivabile online e digitale, offre energia verde 100% e garantisce un prezzo indicizzato PUN. Il monitoraggio Beyond Energy, inoltre, permette di controllare i consumi domestici in tempo reale. Per la luce, la quota fissa è di 91,2 euro annuali, prezzo che potrebbe subire degli sconti a seconda degli anni di permanenza. Il pacchetto Luce + Gas, invece, offre un prezzo al PUN + 0,015 euro/kW il primo anno e 0,03 euro/kW dal secondo.

Al secondo posto troviamo invece NeN Special 48: questo fornitore garantisce una rata costante per 12 mesi e uno sconto che può arrivare a 96 euro all’anno. L’approvvigionamento di energia proviene da fonti rinnovabili, e i pagamenti delle tariffe avvengono su base mensile. Il prezzo risulta bloccato per 12 mesi e non vi è alcuna spesa di attivazione, né in caso di recesso del contratto. L’utente, infine, ha accesso al programma “NeNvenuto”, che offre numerosi sconti e la possibilità di consultare le voci in bolletta in modo trasparente.

Sul podio del mercato libero Octopus Energy

Al primo posto della classifica troviamo Octopus Energy con la sua offerta fissa 12M. Questa soluzione blocca la tariffa per un anno intero senza variazioni sui costi energetici, e garantisce un prezzo di 0,143 euro/kW.

12M è adatta ai nuclei familiari che producono consumi fino ai 15.000/kW con potenza fino a 15 kW, e offre energia provenienti da fonti rinnovabili al 100%. La trasparenza contrattuale è tale che, in caso di variazioni improvvise, esse vengono comunicate 3 mesi prima della scadenza del contratto.