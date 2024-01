Limite contanti 2024, quanti soldi puoi dare ai tuoi parenti: non superare mai questa soglia sennò finisci nei guai

Limite contanti 2024, la cifra che non puoi mai e poi mai superare. Nemmeno se la dai a un parante.

In un mondo che va decisamente troppo di fredda e in cui vorremmo che le nostre giornate fossimo di 72 ore anziché 24 e dove siamo costantemente alla ricerca forsennata di riuscire a fare tutto quanto in tempo, il digitale così come il Web sembrano essere la risposta più valida, tempestiva ed efficace a tutti i nostri problemi.

Anche sul lavoro la pensiamo così. Non per nulla il telelavoro, dopo la sua vera esplosione durante la pandemia e i vari lockdown che si sono susseguiti, è rimasto ancora bello vivo pure nel nostro Paese. Le riunioni poi il più delle volte avvengono online tramite le classiche videochiamate di gruppo.

Quando dobbiamo parlare con qualcuno lo facciamo il più delle volte al telefono e scriviamo messaggi in chat. E quando si tratta di fare acquisti cediamo, sempre per la questione di avere troppo poco tempo a disposizione, allo shopping online. E per pagare solitamente utilizziamo la nostra carta di credito che è diventata sempre più la nostra fidata alleata.

Limite contanti 2024, occhio a superarlo o arrivano i guai

Tra l’altro quando il Covid- 19 è sopraggiunto per la prima volta nelle nostre vite gli esperti ci consigliavano caldamente, quando andavamo al supermercato per la classica spesa, di utilizzare per pagare proprio la carta dal momento che il denaro in contante poteva essere veicolo di contagio.

Oggi non abbiamo perso quell’abitudine e tendiamo a usarla un po’ troppo anche per spese ridicole come il cappuccino al bar. Ora gli esercenti non ci possono negare di sfruttare il pos anche per pagamenti di questo tipo. E poi c’è chi in controcorrente decide di pagare anche belle cifre in contanti. Costoro però devono stare belli attenti a non superare un limite o sono guai e pure seri.

La cifra massima da rispettare

Parliamo di un tetto pari a 5mila euro. Diciamo che si può pagare per l’appunto in contanti fino alla cifra di 4milioni e 999 euro. Basta aggiungere un euro di più e possiamo andare incontro a controlli bei tosti da parte di chi di dovere, soprattutto dall’Agenzia delle Entrate. Oltre a ciò anche a livello di bonifici dobbiamo evitare sempre di superare questa cifra anche se lo facciamo a un parente.

In ogni caso è opportuno specificare molto bene la causale e in essa il reale motivo del versamento. Se per esempio vogliamo dare una mano a nostro figlio che si sta per sposare, basta scrivere in quello spazio ” regalo da mamma/ papà”. Tuttavia se vogliamo essere certi di non sbagliare possiamo chiedere un mirato consiglio al nostro referente in Banca o in Posta a seconda dove abbiamo il conto corrente.