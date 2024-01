Lidl, questo piccolo accessorio è già stato preso di mira da tutti: a soli 11,99 euro quando in negozio lo paghi uno sproposito

Il supermercato con il marchio della Lidl è stato preso d’assalto per l’acquisto di questo accessorio per l’incredibile prezzo proposto. È un vero affare!

Lidl è una catena di supermercati fondata nel 1973 in Germania da Dieter Schwarz. Da parte dello Schwarz Gruppe e nel mondo ci sono circa 13.000 punti vendita. Nel 1977 c’erano solo 33 negozi e solo negli anni 90 ha avuto inizio l’espansione in Europa. Il primo punto vendita fu aperto nel Regno Unito nel 1994.

Lidl propone alle persone prodotti di prima qualità con prezzi accessibili a tutti. Specializzato in bevande, articoli per la casa, prodotti alimentari e tanto altro ancora, di solito vende tutto con il proprio marchio. In questo modo i prezzi non aumentano e ciò consente anche a chi ha difficoltà a riempire il carrello a fare la spesa.

Non tutti sanno che dal 2006 Lidl ha avuto una collaborazione con un’agenzia di viaggi ed è stata la prima catena di supermercati a usare il bilance di check-out che permette di pesare i prodotti vegetali direttamente in cassa.

Diffusa in 26 stati del mondo, tra cui quelli del Nord America, ha come accattivarsi le persone. Infatti l’ultima trovata è stata a dir poco geniale. Ecco di cosa si tratta.

Lidl spesso lancia delle promozioni incredibili che è impossibile ignorare. Infatti con gli sconti le casse risultano essere sempre strapiene. D’altronde la qualità non delude mai, di conseguenza è più che normale correre per approfittare dell’occasione. Il tutto non interessa solo il cibo, ma anche vari accessori pensati per la casa e l’ufficio.

Chi lavora e ha a che fare con una marea di documenti deve in qualche modo sbarazzarsene in modo tempestivo e veloce. Potrebbero essere dei dati personali e per questo motivo bisogna correre ai ripari. Per questo motivo si deve tenere conto dell’offerta strepitosa lanciata da qualche ora.

Un prezzo davvero sorprendente!

Stiamo parlando del trita documenti al prezzo di 11,99 euro! E’ un dispositivo meccanico già introdotto negli anni Venti del Novecento dalla ditta Pergola di Milano. Esistono svariati modelli per dimensione e qualità. Quello in vendita nei supermercati Lidl è ottimo per soddisfare le aspettative di chi lo acquista.

Il trita documenti ha una capacità di taglio fino a 6 fogli A4 e un braccio telescopico estraibile, per cestini rotondi o squadrati. Ovviamente il numero è limitato, quindi bisogna non tentennare. I modelli disponibili possono non essere disponibili in tutte le misure e in tutti i colori. Le foto pubblicate hanno un valore illustrative.