Hai fino a 20mila euro di ISEE? Allora richiedi questi bonus: tutta la famiglia ti sarà grata

Isee, se ne hai fino a 20mila euro richiedi immediatamente questi bonus. I tuoi cari ti ringrazieranno di certo.

Tante volte si è giustamente sottolineata e ribadita, pure a caratteri cubitali come si suol dire, la grandissima importanza che ha tuttora l’Isee. Difatti senza di esso non possiamo in alcuna maniera fare richiesta di poter ricevere alcuni Bonus e Super Bonus indetti dal Governo con il preciso scopo di tendere una mano agli italiani che sono sempre più in difficoltà.

Non per nulla la crisi, sia economica che sociale, che serpeggia tuttora maligna nel nostro Paese è profonda e non ha nemmeno la minima intenzione di diminuire. E i rincari, che dire di loro? Quelli sono, e sono ancora oggi, a dir poco spaventosi. La cosa più grave e preoccupante è che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare.

E quest’ultimo, inutile negarlo, è quello che ci sta maggiormente a cuore. Del resto, si sa, mangiare si deve per vivere. E quindi una volta a settimana siamo indetti a fare la classica spesa al supermercato, perlopiù discount. In tale maniera cerchiamo di risparmiare diversi soldini.

Isee, fino a 20mila euro hai diritto a questi Bonus

E anche in tale direzione il Governo ha pensato di dare una mano alle famiglie italiane che faticano e non poco ad arrivare sane e salve a fine mese. Confermatissima è quindi la Carta Acquisti. Tuttavia qui bisogna avere un Isee bassissimo per ottenerla. Di certo 20mila non sono più considerati. Inoltre si possono acquistare con essa solo beni di primissima necessità.

E se si fa i furbi poi si perde ogni diritto. Occhio anche a fare gli imbroglioni presentando un Isee più basso di quello reale con il preciso scopo di ottenere agevolazioni. Ora sono ” in ballo” numerosi controlli a riguardo. Chi ha mentito si prepari non solo alla revoca degli aiuti, ma anche all’arrivo di multe e della richiesta della restituzione di ciò che ha ricevuto.

Aiuti per le bollette e non solo

Se però abbiamo realmente un Isee leggermente sotto i 20mila possiamo fare comunque la richiesta per ottenere alcuni Bonus. Parliamo per esempio del Bonus bollette. E di certo solo a sentirlo inizierete a esultare visto che quest’ultime sono andate alle stelle soprattutto negli ultimi mesi. Qui però se si è una famiglia bisogna avere almeno 4 figlia carico.

Altro Bonus che potreste richiedere è quello psicologico che ha avuto un vero boom poco dopo la pandemia e i vari lockdown che si sono poi susseguiti e che ci hanno di certo segnato nel profondo. In ogni caso la lista dei vari aiuti è in costante aggiornamento. Ed è per questo motivo che è bene tenere sempre aggiornato il nostro Isee.