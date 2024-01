Mutui, ora potete tirare un sospiro di sollievo: controllate subito in banca cos’è cambiato

Tasso sui mutui, bei cambiamenti ” in ballo”. Fate un salto in banca per scoprirlo.

Indubbiamente prendere casa non è una decisione da prendere a cuore leggero. Diciamo che non lo è mai in linea di massima e oggi lo è ancora di meno. Non per nulla la crisi, sia economica sia sociale, che serpeggia tuttora nel nostro Paese, è a dir poco spaventosa e non ci lascia tregua.

E che dire dei rincari? Hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, che è quello che ci sta maggiormente a cuore, dal momento che mangiare si deve per vivere. Inoltre le bollette sono andate alle stelle. In ogni caso è necessario avere una casa dove vivere e se si vuole costruire una famiglia è normale volerne una tutta per se.

Alcuni fanno questa scelta quando iniziano una convivenza importante o si stanno per sposare. Altri ancora optano per essa quando decidono di camminare con le proprie gambe e diventare autonomi sotto ogni punto di vista. E così anziché andare in affitto optano per il mutuo. Ovviamente prima di iniziare a firmare le varie carte è necessario parlare con calma con il nostro referente in banca.

Tassi sui mutui, ora potete tirare un sospiro di sollievo

Difatti dovremo valutare insieme, in base ovviamente ai nostri guadagni e ai soldini che abbiamo sul conto, che cosa possiamo permetterci a livello economico con l’avvio di un mutuo. Si tratta ovviamente di un grande impegno e che noi siamo tenuti a rispettare per molti anni, solitamente venti che non sono di certo una passeggiata.

Capite dunque bene che dobbiamo essere certi della scelta fatta e non mettere mai in atto i classici colpi di testa soprattutto quando si tratta di spendere e investire del denaro. Ora però chi sta pagando un mutuo può iniziare, udite udite, a tirare un bel sospiro di sollievo. Difatti pare che sia cambiato qualcosa in positivo relativo ai tassi.

Che cosa è cambiato

In poche parole sono calati paurosamente. Questo calo per la verità si era già registrato in parte nel mese di dicembre che però, complici le varie festività natalizie, non era stato considerato al massimo grado in questa direzione. E la lieta novella è che pare che possano ulteriormente abbassarsi nei prossimi mesi.

Ovviamente poi le cose possono leggermente cambiare e variare nello specifico a livello di percentuale o altri dettagli a seconda del contratto che abbiamo stilato con la nostra banca. Ed è per questo motivo che sarebbe vivamente consigliato chiedere un tempestivo colloquio con il nostro referente per conoscere tutte le importanti novità al riguardo.