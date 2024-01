Pagare meno tasse, svelato il trucco per tenersi i soldi in tasca: tanti italiani già lo fanno

Pagare meno tasse è possibile, pure oggi. Ecco come puoi fare. L’incredibile trucchetto già messo in atto da tanti italiani.

Lo sappiamo e pure molto bene. Le tasse sono una vera rottura di scatole. Lo continuiamo a ripetere al telefono o di persona quando parliamo con i nostri cari o quando chiacchieriamo sui Social che, si sa, sono ormai diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, non solo dunque per i vip.

Fatto sta che dobbiamo necessariamente pagarle. Ergo è assolutamente vietato come la peste, se non vogliamo poi trovarci a vivere sulla nostra pelle dei bei guai, oltre che pagare multe super salate, fare i furbetti del quartierino. Certo, può succedere talvolta per sopraggiunti problemi economici di dover chiedere una rateizzazione e ciò non deve essere affatto vista come fonte di vergogna.

La cosa importante è poi rispettare le varie date per i pagamenti e non prenderci in giro. Tuttavia c’è pure da dire che ultimamente siano andate letteralmente alle stelle. E ciò non è il massimo visto anche la grande e profonda crisi, sia sociale che economica, che serpeggia tuttora tristemente nel nostro Paese.

Tasse, come pagarle meno, l’abile trucchetto

Tanto più che non ha nemmeno la minima intenzione, non solo di andarsene ma neppure di diminuire. E che dire dei rincari? Che sono stati indubbiamente spaventosi e che ci pesano ogni giorno sulla testa come una sorta di terribile spada di Damocle. E poi ci sono le spese, comprese quelle impreviste, che ci tolgono il respiro.

Insomma, la situazione non è delle migliori anche perché il lavoro scarseggia soprattutto per i giovani dal momento che molti lavoratori non riescono ad andare in pensione o decidono comunque di continuare a lavorare come pensionati lavoratori. E allora che cosa possiamo fare per cercare di pagare meno tasse? Basta seguire un abile trucchetto. Lo hanno già fatto in tanti.

Fai la valigia e vai qui

In poche parole conviene fare la valigia e andarsene dal nostro Paese. In ogni caso c’è anche da dire, per dovere assoluto di cronaca, che molti hanno già fatto questa scelta per il semplice fatto che in alcuni Paesi sono riusciti a trovare lavoro o comunque hanno trovato appoggi per riuscire a guadagnare in maniera lecita dei soldini.

Per quanto concerne la questione tasse si pagano ben più basse in Grecia, Croazia, Spagna, Romania, Bulgaria e Albania i pensionati. Sì, qui chi è andato in pensione e sceglie di cambiare vita per risparmiare ma anche respirare nuova aria, può contare su aiuti molto importanti in tale direzione. Basta solo informarsi bene ed essere pronti a partire.