Riscaldamento, smetti subito di fare queste (banalissime) cose: se continui la bolletta sarà un salasso

Riscaldamento, se fai questo ti metti nei guai. Bolletta super salata in arrivo per te.

Ora che il gelo si fa sentire sempre più pungente e che le temperature sono vicine allo zero è davvero impossibile non riscaldare come si deve le nostre case. Se nel corso delle festività natalizie, che per la verità non si sono concluse da tanto tempo, abbiamo abusato di esso trascorrendo più tempo insieme ai nostri casi nella nostra dimora, ora dovremo correggere il tiro.

Ovviamente quando non siamo in casa sarebbe vivamente consigliato tenerlo spento. Nel caso sia però centralizzato non possiamo fare tale scelta ma possiamo comunque risolvere la questione, abbassando il termostato o chiudendo i termosifoni. La seconda dritta è bene metterla in atto in quelle stanze o zone della casa che non utilizziamo.

Difatti può essere che ora che siamo ritornati, per così dire, “alla normalità” ciò accada. Oltre a ciò stiamo davvero attenti a non compiere errori che seppure apparentemente sciocchi poi possono rivelarsi fatali quando riceviamo la bolletta che dovremo necessariamente pagare. Perché se è vero che gli aumenti ci sono stati lo è anche il fatto che alcuni costi eccessivi sono stati causati dalla nostra disattenzione.

Riscaldamento, smetti subito di fare queste cose o la bolletta sarò salatissima

Per esempio occhio con le temperature. Difatti ogni grado in più costituisce soldini più in bolletta. Non dobbiamo avere nel nostro nido un calore eccessivo da permetterci di stare in tenuta estiva quando siamo in pieno inverno. Non ha senso una cosa del genere e non è nemmeno il top per la nostra salute.

Stiamo poi attenti, nel caso li avessimo, ai nostri termosifoni che ogni anno, come li spegniamo, devono essere ben puliti ed essere spurgati. Altrimenti non funzioneranno bene. Ci faranno spendere soldini in bolletta ma non scalderanno un granché. Attenzione anche a metterci davanti dei mobili che potrebbero costituire una forma di barriera al calore.

Come correggere il tiro

La mattina è buona abitudine di aprire le finestre per cambiare l’aria. Certo, è da fare ma nei periodi invernali non eccediamo a livello di tempo o la nostra casa si raffredderà in maniera eccessiva. Ovviamente evitiamo di farlo quando il riscaldamento è acceso o manderemo all’aria il suo bel caldino.

Prestiamo attenzione anche agli spifferi che si possono creare e che possono abbassare e non di poco i gradi all’interno della nostra dimora. Per dormire sonni tranquilli non teniamolo accesso di notte. In ogni caso nelle camere da letto anche nelle ore diurne non alziamo mai molto i gradi perché altrimenti faticheremo a dormire.