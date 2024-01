Bonus Bollette 2024, vedi se ti è arrivata la comunicazione dell’Inps: chi l’ha ricevuta risparmia davvero tanto

Bonus Bollette 2024, se ti è arrivata la comunicazione dell’Inps puoi tirare un bel sospiro di sollievo.

Indubbiamente in un momento di grande e profonda crisi economica, che ha pure sfociato nel sociale, pensare di ricevere un aiuto, seppur piccolo, è da vedersi come un ottimo auspicio. Ottenerlo poi è da etichettare senza alcuna ombra di dubbio come un’autentica manna dal cielo. E se poi parliamo di bollette lo possiamo proprio ben dire ad alta voce.

Difatti quelle degli ultimi periodi sono andate a dir poco alle stelle. Ergo ogni volta che la ricevevamo una, come molti scherzano sui Social, ci si rizzavano i capelli ritti in testa. E a stretto giro, quando riceveremo quelle con segnalati i consumi del mese di dicembre, di certo riproveremo questa situazione.

Non per nulla a causa delle festività natalizie, complici i tanti pranzi e nel numerose cene con i nostri cari, i consumi sono aumentati. E ora dobbiamo cercare di correggere il tiro, risparmiando e pure parecchio in tale direzione. Tuttavia per le famiglie italiane maggiormente in difficoltà è stato indetto anche per l’anno vigente un nuovo Bonus in tale ambito.

Bonus Bollette 2024, controlla se l’Inps ti ha contattato

Parliamo per l’appunto del Bonus Bollette 2024 che sta strappando non pochi sorrisi. Fatto sta che, come è normale che sia e come accade anche per tutti gli altri Bonus e Super Bonus in circolazione, bisogna necessariamente rispettare alcuni criteri per ottenerlo. E anche qui, ve lo diciamo fin da subito, entra “in ballo” il famoso e super chiacchierato Isee.

Ed è per questo motivo, capite bene, che non bisogna solo possederlo ma anche averlo perfettamente aggiornato e reale. Occhio a fare i furbetti del quartierino se non volete andare incontro a pesantissime sanzioni che in questo periodo sarebbero proprio da evitare come la peste.

Chi può riceverlo e come fare per averlo

Se risultati idonee a ricevere il famoso Bonus Bollette non dovrete fare praticamente nulla. Nessuna richiesta. In poche parole vi farà arrivare la comunicazione ufficiale di idoneità la stessa Inps che si coordina sul tema direttamente con l’Arera. I requisiti richiesti sono quelli di avere almeno 4 figli a carico e un Isee particolarmente basso.

Parliamo di uno annuale inferiore ai 9.530 euro e in tal caso si potrà ricevere il Bonus per intero, oppure dell’80% per chi possiede un Isee che oscilla tra i già citati 9.530 euro e i 15.000 euro. Tuttavia per ricevere maggiori informazioni è bene fare un salto metaforico sul sito ufficiale dell’Inps.