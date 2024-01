Cellulari vecchi, attenti a cosa ne fate: valgono una fortuna | Ti basta riciclarli così per guadagnarci

Se hai a casa tra le tue cose un cellulare di vecchia generazione, non deve assolutamente gettarlo nella spazzatura. Potresti guadagnare qualcosa di inimmaginabile

Secondo un’accurata ricerca del 2016, l’Eurispes ha confermato che il 93,1% dei minorenni hanno un cellulare di ultima generazione, dal momento che chiedono ai genitori di stare al passo con i tempi. Di conseguenza si mette da parte il vecchio per dare priorità al nuovo. Molti, però, se ne sbarazzano gettandolo nella spazzatura.

Purtroppo i dispositivi elettronici non fanno altro che aumentare considerevolmente la quantità dei cosiddetti Raee, ovvero rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In realtà bisogna anche sapere che si può andare incontro a dei problemi se il loro smaltimento avviene andando contro le norme prestabilite. Il discorso include anche i tablet, le stampanti e l’inchiostro. Da non dimenticare il cadmio, il piombo, il palladio, l’oro e l’argento.

Sempre facendo un’accurata analisi della situazione, l’ONU nel 2014 ha contato ben 320 tonnellate d’oro e 7.200 d’argento con un valore che si aggira intorno ai 15 miliardi di euro. Si tratta di un tesoro inestimabile, ma purtroppo non viene recuperato con i giusti mezzi. Il riciclo riguarda solo una minima parte perché non si riesce a fronteggiare il problema.

Non è una situazione semplice da affrontare, di conseguenza qualcuno interviene proponendo delle alternative da prendere in considerazione per risolvere il problema. Tra queste c’è la cosiddetta idea di #Recovery #Green #Metal. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Riciclare un cellulare potrebbe garantire un guadagno economico

Per realizzare questo progetto sono stati raccolti 90.000 euro e a capo del gruppo di ricercatori c’è la professoressa Paola Deplano.

Grazie alla collaborazione di esperti è riuscita a trovare un modo per risolvere questo problema che se non contrastato un giorno potrebbe risultare fatale per l’intero pianeta. Ecco tutti i dettagli del progetto #Recovery #Green #Metal.

Tutelare l’ambiente cin un’idea innovativa

Andando nello specifico, si tratta di un progetto promossa dalla piattaforma di Tim “WithYoWeDo”. Si tratta di un’idea concretizzata con lo scopo di tutelare l’ambiente e la salute dell’uomo. Il tutto è partito dall’Università di Cagliari che con lo spin-off universitario 3R Metals Srl. Ma in cosa consiste? In poche parole è stato introdotto un metodo che permette di utilizzare dei reagenti di sintesi eco-sostenibili per la dissoluzione dei metalli per recuperare quelli nobili.

In parole povere se diamo un vecchio cellulare a chi è competente potrebbe estrarre piccole quantità di oro e argento. Ragion per cui un guadagno extra potrebbe fare al caso nostro.