Caffè dell’Eurospin, l’azienda che lo produce è famosissima: costa la metà rispetto al noto marchio ma la qualità è la stessa

Sugli scaffali dell’Eurospin è possibile trovare una vasta gamma di caffè. Ma qual è l’azienda che lo produce? Andiamo subito a scoprirlo

Il caffè è sicuramente la bevanda che fa parte della nostra quotidianità. Chi più chi meno, ma a prescindere non può farne a meno perché risulta essere un ottimo rimedio per dare la giusta carica. Non tutti sanno che le origini del caffè sono antichissime.

Il caffè in realtà ha origini incerte. Molto probabilmente risale al periodo medievale, precisamente a cavallo tra il X e XV secolo. Proviene dall’arbusto Coffea arabica tipica dell’antica provincia di Kaffa che si trova nel sud ovest dell’Etiopia. Quindi dal nome di quest’area proviene la parola che oggi utilizziamo per indicare questa bevanda energizzante e allo stesso tempo stimolante.

Tuttavia altre ipotesi inerenti all’etimologia del nome offrono un’altra spiegazione. Quella più pertinente specifica che in lingua araba caffè si dice qahwa che significa appunto bevanda eccitante. Una leggenda menziona addirittura il profeta Maometto, il quale avrebbe avuto in dono in sogno dall’arcangelo Gabriele una misteriosa bevanda nera che ricorda la kaaba custodita a la Mecca.

In Europa è giunto grazie ai medici Leonard Rawoulf nel 1853 e Prospero Alpini nel 1592, i quali ne avevano parlato in merito alle tecniche terapeutiche utilizzate nell’Antico Egitto. Da allora il caffè fa parte della nostra quotidianità. Varie aziende lo producono, ma qual è quella in stretta collaborazione con l’Eurospin? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco l’azienda che produce il caffè dell’Eurospin

Proseguendo nella spiegazione si può aggiungere che con l’espansione della religione islamica e dell’impero Ottomano il caffè è diventato noto in tutto il mondo. Infatti nel XVII secolo le botteghe del caffè nelle capitali europee più prestigiose di quel periodo, in primis Parigi e Londra.

Con il tempo sono state proposte varie tipologie di caffè: classico, essenza arabica, decaffeinato e tante altre ancora. All’Eurospin possiamo trovarle tutte, nessuna esclusa e provengono da una famosissima azienda. Ecco qual è.

Un’azienda veronese attiva da oltre 100 anni

Si tratta dell’azienda Pellini, come riportato dal sito Trend online, italianissima che si nasce a Bussolengo in provincia di Verona. Infatti questa marca del caffè, Don Jerez, la possiamo trovare sugli scaffali del supermercato in questione. Il caffè ha un gusto tipicamente italiano ed esalta fragranza e aroma pregiati.

Sono disponibili la confezione da 250 g del caffè espresso, la confezione 2×250 g del caffè classico, caffè 100% arabica da 250 g e stesso discorso per il caffè decaffeinato. Come vedete la scelta è difficile tra le varie alternative. Basta semplicemente prediligere ciò che appaga di più le proprie papille gustative.