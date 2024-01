Bonus Patente, se hai quest’età ti rimborsano fino a 2.500 euro: ci vuole un minuto per richiederlo

Coloro che sono interessati al Bonus patente 2024 devono essere informati totalmente su requisiti e scadenze per fare la richiesta

In questo periodo lo stato sta cercando in tutti i modi di aiutare italiani proponendo una serie di Bonus che riguardano quasi tutti gli ambiti.

Possiamo menzionare il Bonus per gli affitti, per il mutuo, per lo psicologo, per i trasporti pubblici, per l’asilo nido e tanti altri ancora. Ovviamente ci sono dei requisiti da rispettare per poter fare richiesta e non fa eccezione neanche il Bonus patente 2024.

Il Bonus patente 2024 interessa soprattutto ai giovani che non hanno ancora superato i 35 anni. Andando nello specifico, rappresenta una grande opportunità per chi vuole la patente di guida dei mezzi pesanti per poter lavorare nel settore inerente all’autotrasporto.

Tuttavia bisogna rispettare dei requisiti. Di conseguenza prima di fare la domanda è necessario capire se si è idonei. Per questo c’è una guida chiara e dettagliata che si può trovare tranquillamente sul web.

Ecco come fare la richiesta per ottenere il Bonus patente 2024

Per fare la richiesta è necessario andare su Internet e inviarla alla piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per accedere bisogna essere muniti di Spid o in alternativa della Carta d’identità elettronica (CIE) o della Carta nazionale dei servizi (CNS).

In questo modo si può usufruire di un buono e se non viene attivato entro 60 giorni dalla sua attivazione allora verrà annullato. Tuttavia si potrà fare nuovamente la richiesta, con la differenza che bisognerà stare attenti perché c’è un limite di tentativi.

Dove fare richiesta e a quanto ammonta la cifra per le spese da sostenere

Il bonus, ovvero buono patente autotrasporto, prevede l’utilizzo di 2.500 euro per le spese da sostenere per i corsi e per gli esami in autoscuole che sono a favore di quest’iniziativa. Possono fare richiesta chi ha un’età compresa tra i 18 e 35 anni. In realtà già è stato proposto l’anno scorso dal mese di febbraio ed ora è stato rinnovato mettendo la disposizione fino al 2026 5,4 milioni di euro.

Lo scopo è dare la certificazione CQC (Carta di qualificazione del conducente) che dà la possibilità di stare alla guida di mezzi pesanti e con una massa superiore a oltre 3 tonnellate. Si possono trasportare sia merci che persone. Adesso bisogna solo capire quando sarà possibile fare richiesta. Per restare aggiornati è consigliabile controllare un paio di volte in una settimana la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.