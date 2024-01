Pagamenti pensioni di febbraio, quando arrivano i soldi sul conto: controlla la lista

Pagamenti pensioni di febbraio, ecco quando arriveranno i soldini sul conto.

Indubbiamente l’argomento pensioni, nonostante il gelo, il freddo e la nebbia, soano tuttora un argomento assai caldo. Se ne parla ovunque, dal bar ai Social che, si sa, sono diventati da tempo una grandissima vetrina per tutti quanti. Se da un lato le persone che sono già pensionate da tempo si lamentano di percepire assegni pensionistici troppo bassi, dall’altro c’è viva preoccupazione per i giovani.

Difatti oggi iniziano a lavorare sempre più tardi. Ergo si rischia che possano andare in pensione molto anziano o addirittura di non riuscirci andare affatto. Il che è pazzesco e, se vogliamo, paradossale. Tanto più che alcuni pensionati, con il preciso scopo di portare qualche soldo a casa in più, hanno proseguito a lavorare, diventando così pensionati lavoratori.

In tale maniera, come molti sentenziano, hanno tolto il posto a tanti ragazzi. Del resto oggi il lavoro è davvero poco. Il problema che se non lo si ha non si può provvedere a pagare tutte le spese, sia quelle fisse che impreviste, che fanno capolino nella nostra vita. E poi c’è sempre la paura di trovarlo ma che sia eccessivamente precario.

Pagamenti pensioni febbraio, l’attesa è quasi finita

Insomma, il momento è davvero duro da sopportare e da vivere. E capita sovente che siano gli anziani che hanno lavorato una vita intera a pure assai duramente e che finalmente hanno ottenuto la tanto agognata pensione a dare una mano a figli e ai nipoti in viva difficoltà.

Ovviamente se hanno messo via parecchi soldini e percepiscono una buona pensione ciò lo possono fare con maggior tranquillità. In più ora sono previsti aumenti in tale direzione anche se non per tutti. Fatto sta che ora tutti quanti non vedono l’ora di ricevere il prossimo assegno pensionistico. Ecco quando lo riceveranno a Febbraio.

La data in cui i pensionati potranno ritirare il loro assegno

Per chi ha scelto di riceverlo tramite bonifico bancario lo riceverà sul proprio conto corrente il 1 Febbraio. Lo stesso possiamo dire per chi ha scelto di ritirare i soldini in Posta ma qui le consegne avverranno seguendo il rigoroso ordine alfabetico. Dunque diciamo che partiranno da quel giorno che è un giovedì.

Insomma, possiamo dire che non manca molto e che quindi i pensionati debbano avere ancora un poco prima di pazienza prima di ricevere i loro soldini. In ogni caso è normale che fremano più che mai di averli dopo i piccoli ritardi che sono avvenuti a Gennaio per il fatto che il primo del mese è giorno di festa.