Pensione, come controllarla: se non hai lo Spid non ti preoccupare c’è un trucchetto facilissimo

Non vi allarmate se non riuscite a risalire alla vostra pensione su Internet. Anche senza lo Spid potete avere tutte le info utili. Ecco come fare

Lo Spid è il sistema pubblico di identità digitale composto da una coppia di credenziali, ovvero username e password. Sono dati estremamente personali, ragion per cui non bisogna condividerli con nessuno per salvaguardare i propri interessi. In Italia l’inizio dei lavori del sistema Spid sono stati avviati nel 2013 dal deputato Stefano Quintarelli.

L’obiettivo di questa proposta è stato semplificare la vita sia ai cittadini che alle imprese. Superando la creazione di account e password sempre diversi, l’accesso ai propri dati è stato reso più comodo con questa app installata poi sugli smartphone. Tuttavia il progetto ha preso forma solo nel 2015 quando l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio ha stabilito delle regole.

Solo nel 2020 la Pubblica Amministrazione lo ha imposto come unico metodo di identificazione. Purtroppo ancora oggi c’è chi ha difficoltà nel fare utilizzo dello Spid. Stiamo parlando soprattutto delle persone che si sono trovate catapultate nel mondo digitale di punto in bianco.

Attivare lo Spid non ci vuole nulla, come del resto controllare la pensione. Ma se proprio si è sprovvisti, allora come si può fare? Ecco come funziona la delega dell’INPS.

Tutto quello che c’è da sapere in assenza di Spid

Si può accedere sul sito Inps.it per vedere il proprio fascicolo previdenziale. Una volta aperto, si può constatare tutto ciò che riguarda il pagamento della pensione. Con un po’ di pazienza si possono anche cambiare i dati bancari per l’accredito.

In teoria si usa lo Spid per accedere al cedolino pensione, ma ci sarebbe un altro modo per accedere. Lo Spid fa accedere a tanti servizi della Pubblica Amministrazione e questo rappresenta una comodità, ma allo stesso tempo è un problema per le persone anziane. Quest’ultime possono chiedere aiuto ad amici, parenti e persone affidabili per risolvere la faccenda. Possono essere delegate e, solo dopo la registrazione ufficiale, possono accedere i dati.

Ecco come si può controllare il cedolino pensione

Eppure ci sono altre soluzioni che rimpiazzano lo Spid. In alternativa si può utilizzare la Carta d’identità elettronica (nota con l’acronimo CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS). Anche in questo caso si deve avere un computer, uno smartphone e una linea Internet.

A poco serve alle persone anziane che hanno poca dimestichezza con il mondo virtuale, ma se hanno qualcuno accanto più esperto possono farcela nell’impresa che apparentemente sembra ardua.