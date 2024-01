Lavorare in Vaticano: aperte finalmente le candidature | Ti basta avere questo requisito

Per coloro che sono alla ricerca di un lavoro possono fare domanda per lavorare nel del Vaticano. L’occasione della vita che non si può perdere, ma si devono avere questi requisiti

La capitale italiana è frequentata ogni giorno da persone provenienti da ogni angolo del mondo e il merito e soprattutto delle bellezze culturali del passato. Basta pensare che miliardi sono coloro che vanno a visitare il Colosseo, costruito durante il dominio degli imperatori della Dinastia di Flavi (69-96 d.C.).

In realtà c’è tanto altro che attira gli assetati di conoscenza e tra questi rientra sicuramente la Città del Vaticano. Una realtà parallela alla nostra, ma allo stesso tempo affascinante e ricca di storia.

La Città del Vaticano, chiamata semplicemente Vaticano o San Pietro per antonomasia, è il più piccolo stato sovrano del mondo sia per la popolazione che per l’estensione territoriale. Ha una forma di governo differente dal resto del territorio.

Con grande stupore chi è alla ricerca di lavoro ha scoperto che può inviare una candidatura per lavorare proprio nel cuore del Vaticano. Ebbene sì, avete capito bene! Ecco tutte le formazioni che possono tornare utili a chi è interessato all’allettante proposta di lavoro.

Vaticano, come candidarsi e qual è il contratto di lavoro proposto

Il tipo di contratto che si può avere può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato di un anno, però sono alte le probabilità che venga rinnovato. Per la candidatura bisogna compilare un format on-line inserendo tutti i dati richiesti: da quelli personali a quelli inerenti a competenze ed esperienze del settore.

È possibile anche inviare una candidatura spontanea se la persona interessata non ha trovato una posizione in linea con il suo profilo professionale. Ma quali sono le attività che il candidato deve essere disposto a svolgere? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco quali sono le figure professionali richieste

Le figure professionali richieste sono le seguenti: addetto all’analisi e negoziazione dei titoli, responsabile della compliance del settore finanziario e/o immobiliare e redattore di madrelingua portoghese. Dei ruoli di un certo spessore, ma per fare la richiesta bisogna avere questi requisiti resi pubblici proprio da chi si occupa delle assunzioni.

Occorre avere un diploma o una laurea in discipline economico-finanziarie, essere a conoscenza di informatica, della lingua inglese e del portoghese. Anche una minima esperienza in una delle mansioni richieste e, requisito molto importante, essere disponibile per un full-time.