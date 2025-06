EMERGENZA OSTIA – Spiagge libere colpite in piena notte: vogliono farci evitare il mare | Paura per la sicurezza dei bagnanti

Il litorale romano deve affrontare l’ennesima sfida, che potrebbe allontanare definitivamente tutti i bagnanti che frequentano la zona.

Con l’arrivo della stagione estiva, gli italiani, come ogni anno, iniziano a prendere nuovamente confidenza con la spiaggia, a prescindere dal luogo in cui si è soliti andare per trascorrere qualche ora di relax lontano dal tram tram quotidiano.

Gli imprevisti dunque sono l’ultima cosa che le persone si aspettano quando decidono di abbronzarsi o fare un tuffo in mare. Questo vale anche per i bagnini e tutti coloro che si occupano di gestire e mantenere puliti gli stabilimenti.

Alcuni tratti di litorale italiano però stanno vivendo dei periodi non particolarmente spensierati, a causa di una serie di incidenti che hanno portato le autorità a correre ai ripari. Nello specifico, questi ultimi si sono verificati nella spiaggia libera di Ostia Ponente.

Una spiaggia in preda ai vandali

Giorni fa alcuni vandali hanno preso d’assalto una delle zone marittime più note e frequentate del Lazio. Il Lido di Ostia Ponente infatti è noto per essere un’area tranquilla e perfetta per chi cerca una fuga dalla città, complice anche la posizione, che rende questo tratto di litorale ben servito dai servizi.

I danni riportati a seguito di questa spiacevole incursioni sono notevoli: la cassetta degli attrezzi è stata forzata, il materiale di salvamento è stato sparso lungo tutta la spiaggia, incluso il pattino (natante da diporto a remi), che i bagnini hanno ritrovato in acqua. Come se non bastasse i colpevoli hanno rotto e gettato via un tavolino che si trovava in loco.

Le azioni intraprese dal Comune

Non è la prima volta che si assiste a questo tipo di incidenti nel medesimo litorale, soprattutto se si tratta di spiagge libere gestite dal Comune. Ecco perché è stato chiesto un intervento al Campidoglio. Dal 2023 infatti questi tratti di mare sono nuovamente tornati nelle mani del Comune di Roma, che si occupa di gestire i servizi essenziali, salvamento incluso.

Già da tempo è stata richiesta l’implementazione di telecamere per garantire la sicurezza degli stabilimenti e dei bagnanti che li frequentano. Ora i consiglieri hanno richiesto anche la presenza di una vigilanza notturna per evitare che questi incidenti continuino a verificarsi.