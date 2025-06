BONIFICO A RISCHIO – Se aiuti un parente scattano multe fino a 3.600€: panico nel Lazio per il blocco dei conti correnti | Il Fisco è infuriato

Attenzione ai bonifici che si eseguono perché alcuni presentano delle sanzioni pecuniarie molto elevate: ecco tutti i dettagli.

Il bonifico è diventato al giorno d’oggi come uno dei metodi di pagamento più diffusi, che permettono di trasferire una determinata somma di denaro da un conto corrente all’altro. In base alle necessità, è possibile scegliere la tipologia più adatta.

Si utilizza per esempio il bonifico standard per le transazioni esclusivamente in euro, mentre l’istantaneo consente al destinatario di ricevere i soldi immediatamente. Infine il permanente rappresenta un pagamento periodico che viene eseguito automaticamente.

Ma cosa succede se il versamento avviene tra parenti? In questo caso bisogna capire se ci si trova in presenza di un mutuo, un deposito o una donazione poiché si potrebbe andare incontro a rischia di natura legale e fiscale

Quando il bonifico può portare a conseguenze legali

Quando si tratta di trasferimento di denaro tra famigliari, è necessari comprenderne la natura per evitare di andare incontro a conseguenze legali in caso di controlli o controversie. Partiamo dal mutuo, che si definisce tale qualora ci sia una somma versata previo accordo, anche se solo verbale, tra due persone.

In questo caso il soggetto che riceve i soldi ha l’obbligo di restituire completamente la cifra al mittente, che può può essere o meno comprensiva di interessi. Il Codice Civile in materia è molto chiaro: se non viene specificato nell’accordo, il mutuo si presume oneroso.

Bonifici tra parenti

Il bonifico può essere visto come un deposito irregolare, ma quali sono le circostanze che lo definiscono tale? In poche parole viene percepito così quando si ha a che fare con un trasferimento di denaro che non viene utilizzato ma solamente custodito. Infatti, dopo un determinato periodo di tempo, il suddetto ritorna tra le mani del mittente. In termini legali, questa tipologia di bonifico è provata tenendo in considerazione le circostanze specifiche del caso.

Un altro bonifico possibile è rappresentato dalla donazione, ovvero quando la somma trasferita non deve essere restituita. Questa rientra dunque nella cessione gratuita di denaro, ma attenzione: se le donazioni superano una certa soglia, si richiede la forma notarile e l’eventuale pagamento di imposte.