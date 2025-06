Tutti si arrendono perché è questo il BORGO PIÙ BELLO DEL LAZIO | Medaglia ricevuta, applausi pure e ora viene il meglio

Il pubblico ha finalmente emesso il suo verdetto: è questo il borgo più affascinante della Regione Lazio e uno tra i più belli del Bel Paese.

Il Lazio è indubbiamente una miniera di gioielli architettonici e naturali, che continuano ancora oggi a far innamorare i milioni di turisti che si recano regolarmente in questa regione del Centro Italia per ammirarne l’inimitabile bellezza.

Dal centro storico alle zone periferiche di campagna, quest’ultima pullula di gemme preziose caratterizzate da decine e decine di sfaccettature differenti, sia da un punto di vista storico che culturale e artistico, rendendo ciascuna di esse unica e impareggiabile.

Questo è dimostrato non solo dalle esperienze dei viaggiatori ma anche dalle classifiche internazionali che ogni anni decretano i borghi più belli del Bel Paese. Ce n’è uno in particolare che ha catturato l’attenzione mediatica per il suo magico fascino medievale.

Un paesino tutto da scoprire

Il piccolo comune in questione spicca su tutti gli altri presenti nella zona, complice il fatto che si trovi a mille metri di altezza. Incorniciato da una natura selvaggia e rigogliosa, questo luogo ha da tempo incuriosito i viaggiatori per la presenza di attrazioni mozzafiato, a partire dalla sua composizione geografica.

Gli edifici sono raggruppati perlopiù nel centro storico, da cui si sviluppano diverse vie, tutte conducibili ad una maestosa costruzione fortificata rappresentata dal Castello Baronale, risalente al diciassettesimo secolo. Caratterizzato da due torri angolari rotonde e da una torre centrale quadrata, dalla cui sommità è possibile godere di un panorama a 360 gradi, l’edificio ospita al suo interno un parco di notevoli dimensioni, dove si trova un antico pozzo.

Una cittadina memorabile

A questo punto vi starete chiedendo di quale borgo si tratta. Ebbene, il suo nome è Collalto Sabino, un comune di circa 370 anime situato in provincia di Rieti. Nonostante le sue dimensioni, è stato inserito nella lista dei Borghi del Lazio più belli d’Italia. Un titolo di tutto rispetto, che continua ad attirare moltissimi viaggiatori.

Oltre al Castello Baronale, di cui si è discusso poco fa, ci sono altre attrazioni degne di nota, soprattutto quelle di carattere religioso. Per esempio c’è la Chiesa di Santa Lucia, considerata uno degli edifici sacri più antichi del paese, mentre poco distante è collocato il Convento di Santa Maria, così come la Chiesa di San Gregorio Magno.