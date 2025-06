In molti non sanno che a due passi da Roma vi è una PICCOLA RAVENNA | Ti volti e ti accorgi che è tutto identico

Il suo paesaggio architetturale ricorda la nota città dell’Emilia Romagna: ecco il gioiellino artistico che si trova vicino alla Capitale.

Roma è celebre per la sua storia artistico-culturale, che ogni anno attrae milioni di di turisti provenienti da tutto il mondo. E del resto, come biasimarli? La Città Eterna è unica e inimitabile, ragion per cui vale la pena visitarla almeno una volta nella vita.

I suoi dintorni però tendono a rimanere più nell’ombra, nonostante siano ricchi di bellezze architettoniche. Oggi vogliamo parlarvi di un piccolo borgo situato in provincia di Viterbo, soprannominato da molti la piccola Ravenna.

Stiamo parlando di Fabrica di Roma, che con soli 8 mila abitanti, rientra tra i borghi più affascinanti del Lazio. Sorge sulle sponde del Lago di Vico e a Sud dei Monti Cimini, una posizione che gli permette di rappresentare il perfetto paesaggio da cartolina.

La storia di Fabrica di Roma

Fabrica di Roma si trova a pochi km dalla Capitale, un motivo che dovrebbe spingere molti visitatori a farci un salto. Nell’antichità quest’area era un tipico villaggio etrusco, passato poi nelle mani dei Romani. Di quell’epoca però resta la necropoli e diverse testimonianze nei paesi adiacenti.

Durante il Medioevo invece, la cittadina fu dominata da una serie di famiglie, che ordinarono la costruzione di decine e decine di edifici, ancora oggi presenti e visitabili. Per quanto riguarda l’origine del nome, si rifà alle attività artigianali svolte nel territorio, come dimostra lo stemma del borgo: un alveare di api tenuto da un braccio umano.

Alla scoperta di Fabrica di Roma

Nel piccolo borgo viterbese sono presenti svariate attrazioni degne di nota. Per quanto riguarda i luoghi di culto, il più importante è rappresentato dalla Chiesa di San Silvestro Papa, situata all’esterno della cinta muraria. Risalente al XII secolo, ha una facciata con porta d’ingresso e rosone che presentano una cornice in peperino. L’interno invece vanta una navata ed ospita decine di meravigliosi affreschi, tra cui quello raffigurante l’Ultima Cena.

Poco distante si trova la Chiesa Santa Maria della Pietà, edificata nel ‘400 e costituita da un impianto ottagonale. Nel centro storico spicca invece il Castello Farnese, ristrutturato nella prima metà del ‘500 dall’omonimo Duca di Castro e di Parma. Fabrica di Roma si distingue anche per la sua storia gastronomica, come dimostrato dalle tre sagre annuali che ospita: quella del Fagiolo Carne, della Birra e della Pecora.