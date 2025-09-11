Emergenza idrica a Roma, famiglie senz’acqua | Bagni inutilizzabili, la vita quotidiana al collasso

Numerose abitazioni della Capitale non hanno ancora modo di utilizzare l’acqua: i guasti potrebbero protrarsi per giorni.

La presenza del servizio idrico in casa è molto più utile di ciò che si pensa e spesso ce ne rendiamo conto solo quando non è più presente. Del resto, si usufruisce dell’acqua per svolgere gran parte delle mansioni quotidiane, dalla cottura della pasta al lavaggio dei vestiti, fino ad arrivare all’importantissima igiene personale, wc incluso.

Negli anni sarà sicuramente capitato a milioni di cittadini di riscontrare dei problemi di natura idrica, dovuti a guasti al proprio impianto oppure alla tubatura idrica pubblica, che permette di trasportare l’acqua dalla rete ai vari punti di utilizzo come i rubinetti e i vari elettrodomestici.

Si tratta dunque di un sistema estremamente rilevante nella vita cittadina, senza il quale risulta difficile continuare a mantenere la propria routine, come sta succedendo ad alcune palazzine situate a Roma. Ma scopriamo nel dettaglio qual è la situazione attuale.

Allarme idrico: Roma nel caos

Non capita tutti i giorni di ritrovarsi in una palazzina dove nessun inquilino ha la possibilità di usufruire dei servizi igienici o di altri funzionalità che prevedono l’utilizzo dell’acqua. Ma questa situazione la stanno vivendo attualmente centinaia di romani.

Poche ore fa infatti si è rotta la tubatura idrica nella zona di Pisana, a sud-est della Capitale. Alle prime ore del giorno, diversi condomini si sono ritrovati senza acqua, infastidendo non poco i residenti, che si sono dovuti arrangiare in qualche modo.

L’intervento delle autorità

A seguito delle problematiche riscontrate alla tubatura idrica, è stata immediatamente allertata la polizia locale. Sono giunti sul posto anche i tecnici di Acea, il rifornitore di riferimento. Il guasto ha compromesso in parte anche la mobilità dei cittadini in quanto ha provocato un notevole allagamento lungo via Pisana, soprattutto all’altezza del civico 370.

Quest’ultima si è infatti trasformata in un vero e proprio fiume, scoraggiando molte persone a uscire di casa o costringendole a cercare un’alternativa per raggiungere la propria destinazione. Tra coloro che sono rimasti senz’acqua ci sono i cittadini che vivono nei pressi del complesso Emanuela Loi dell’istituto Pino Puglisi, sito in via Mario de Renzi. Tutt’ora non sono stati resi noti i tempi di ripristino.