Roma sommersa dai rifiuti, colonie di topi in pieno giorno: immagini spaventose | “Abbiamo paura anche a uscire di casa”: i residenti sono disperati

Shock tra i residenti di un quartiere della Capitale: i ratti hanno preso il sopravvento e non sembrano essere intenzionati ad andare via.

Un problema diventato sempre più ricorrente sta sfinendo i romani, che non sanno più come agire o reagire. Il suddetto riguarda uno degli animali più disprezzati e odiati dagli italiani, soprattutto da coloro che si trovano in aree residenziali e periferiche.

Stiamo parlando dei ratti, che hanno recentemente deciso di uscire dalle loro tane e diffondere terrore e caos tra le strade della Capitale. Le immagini condivise da una donna non sembrano lasciare alcun dubbio: l’invasione è ufficialmente iniziata.

Come sappiamo la Città Eterna è nota per la quantità di rifiuti che giace a ridosso dei marciapiedi per giorni se non settimane, senza che nessun responsabile venga a ritirarla. Più volte infatti si è parlato di vera e propria emergenza rifiuti, che ha contributo in larga parte alla crescente presenza dei topi.

Una situazione allarmante: i romani non ce la fanno più

In alcune zone di Roma sono nate delle vere e proprie colonie di roditori, che regolarmente escono dai nascondigli per avventarsi sul cibo che si trova all’interno dei sacchi dell’immondizia lasciati a ridosso dei marciapiedi. Una scena che causa solo scompiglio e terrore tra i residenti.

Una di queste ultime è stata ripresa da una finestra di via Santa Petronilla, dove i ratti hanno creato una tana grazie alla buca lasciata libera dopo la caduta di un albero mai rimpiazzato. Così i suddetti ne hanno approfittato per realizzare la loro casa permanente.

I ratti hanno preso il sopravvento

A pochi metri dalla buca trasformata in tana, si trova una serie di cassonetti dedicati alla raccolta dei rifiuti. Una fonte irresistibile e inesauribile per i roditori che regolarmente si radunano nell’area per rifocillarsi. Questi ultimi però non aspettano il calare della luce, come mostrato dalla donna che ha condiviso il video.

In qualsiasi ora del giorno questi piccoli animali escono dal proprio rifugio muovendosi liberamente tra gli scarti di cibo. Il problema è che lo fanno occupando una parte di marciapiede, rendendolo quindi inagibile. La residente ha sollecitato il comune a prendere provvedimenti e risolvere la situazione, magari piantando un nuovo albero in modo da coprire la tana realizzata dai ratti.