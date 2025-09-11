Divieto circolazione, a Roma emanato il coprifuoco serale | Dalle 20:30 sarà vietato spostarsi fino al giorno successivo

In arrivo altre misure restrittive alla circolazione: i cittadini romani dovranno cambiare nuovamente le loro abitudini.

Brutte notizie per i residenti della Capitale, che ancora una volta si vedono costretti a stravolgere le propria routine. Infatti, nelle ultime settimane la mobilità della Capitale ha subito numerose modifiche, dovute perlopiù a una serie di scioperi che hanno coinvolto gran parte dei mezzi pubblici.

Si tratta dunque di un amaro ritorno dalle vacanze per migliaia di romani, che devono fin da subito andare alla ricerca di un tragitto alternativo che gli permetta di raggiungere la propria destinazione senza alcun tipo di intoppo.

Questo vale sia per gli studenti che per i lavoratori, molti dei quali usufruiscono del trasporto pubblico per circolare. Ebbene, in questi giorni numerosi mezzi subiranno delle importanti limitazioni o cancellazioni. Scopriamo insieme quali sono le tratte colpite.

Un coprifuoco forzato: le nuove direttive sono già iniziate

Le modifiche più consistenti e durature avverranno sulla metro, uno dei mezzi pubblici più utilizzati dai cittadini. Proprio per questa ragione si creeranno numerosi disagi. Ecco perché è fondamentale scoprire fin da subito cosa cambierà e avere così tempo di trovare una soluzione.

Nello specifico, sarà la linea C ad avere la peggio. Sebbene nel periodo estivo ne sia stata scongiurata la chiusura per il completamento dei lavori legati alle nuovi stazioni di Colosseo e Porta Metronia, nei prossimi giorni si assisterà a una serie di limitazioni.

Le limitazioni serali

Chi si trovava in città alla fine di agosto avrà sicuramente notato la limitazione delle corse serali, che sono durate fino al 29 del mese. Infatti le ultime partenze erano previste per le 20:30 da Pantano e per le 21:00 da San Giovanni. Dopo questi orari il Comune aveva predisposto dei bus navetta.

Queste limitazioni però non sono finite. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, è prevista un’altra tranche di disagi, che perdureranno fino al 19 settembre. Anche in questo caso sono state confermate le corse sopracitate così come le navette MC e MC3, che seguiranno la corsa rispettiva di Pantano e San Giovanni. Non è finita perché nel weekend compreso tra il 20 e il 21 settembre ci sarà l’ennesima chiusura, ma tutto tornerà alla normalità a partire da lunedì 22 settembre.