È il borgo più infestato del Lazio, l’esperienza da brividi attira curiosi da tutto il mondo | Si trova a 1 ora da Roma

Dista circa un’oretta di macchina dalla Capitale ed è il borgo più infestato del Lazio. Siete pronti a scoprirlo insieme a noi?

Ora che la Pasqua è praticamente quasi alle porte, come sia il calendario e l’agenda ci insegnano, visto che quest’anno cadrà il 31 marzo 2024, E così in molti si sono già messi in moto per organizzare una bella gita fuori porta. La maggior parte ha optato di realizzarla in compagnia dei propri amici.

Del resto, come recita un famosissimo e super conosciuto detto popolare, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. E così se si abita nella Regione Lazio, magari vicino alla Capitale o addirittura in essa, si opta per fare una passeggiata e una scampagnata nei suoi meravigliosi parchi. Se si è invece più avventurosi si organizza una visita a dei borghi ricchi di fascino e di storia.

I più coraggiosi poi potranno decidere di fare una bella tappa in uno che, udite udite, è passato alla Storia come il più infestato in assoluto di tutto quanta la Regione. Per la verità attrae ogni anno, soprattutto nei periodi autunnali e primaverili, orde di turisti da ogni dove, anche dall’Estero, per via della sua fama.

Il borgo più infestato del Lazio è a un passo da Roma

Parliamo di un vero e proprio luogo fantasma. Dunque se deciderete di andarlo a visitare di certo proverete non poche emozioni. I brividi si faranno sentire e di certo non dimenticherete tanto facilmente la visita che tuttavia vale la pena fare almeno una volta nella vita. Anche perché il borgo è bellissimo e attorniato dalle bellezze che solo Madre Natura sa donare tanto generosamente.

Tra l’altro sarà possibile non solo mettere in atto delle meravigliose camminate, che sono un vero toccasana non solo per il fisico ma anche per lo spirito, ma anche delle escursioni studiate nei minimi dettagli. Tuttavia per poter partecipare è necessario prenotarsi in tempo presso il comune del posto, in particolare all’ufficio del Turismo. E ora siete pronti a scoprire il nome di questo paesino?

Castel di Tora, il paesino ricco di leggende e di bellezze da scoprire

Si tratta di Castel di Tora che è in provincia di Rieti. Oggi può contare su un numero decisamente esigui di abitanti. Difatti parliamo di 300 di cui 170 nel borgo . Il suo patrono è Santa Anatolia e si festeggia esattamente, con tutti gli onori, la seconda domenica del mese di luglio. Da visitare assolutamente è il piccolo borgo squisitamente medievale di Monte Artuni e l’Eremo di San Salvatore.

E’ qui che secondo molte antiche leggende si affollerebbero diversi fantasmi che vagano da secoli in loco. Al di là delle credenze popolari, di certo rimarrete ammaliati dalla splendida vegetazione e dal fatto di come pare che lì il tempo sembra essersi fermato moltissimi anni fa. Un vero gioiello da amare, non c’è che dire.