Qui ci abitava Nerone, la sua villa ti lascerà senza fiato: questo paradiso lo trovi ad appena un’ora da Roma

Un tempo qui ci abitava l’Imperatore Nerone. La sua villa è meravigliosa. La trovi a un’oretta dalla Città Eterna.

Indubbiamente Roma è una città splendida, ricca di fascino, di bellezze paesaggistiche e architettoniche, di mistero e di storia. Tuttavia c’è anche da ammettere che molte città e svariati borghi che distano da essa un’ora di macchina meritano più di una visita bella accurata. Pertanto potremmo cogliere la palla al balzo per visitare questi luoghi se ci troviamo nel Lazio.

Magari lo possiamo fare per festeggiare la Santa Pasqua che è alle porte. Se poi amiamo la storia di Roma e ci interessano gli imperatori, non possiamo non andare a vedere coi nostri occhi dal vivo la meravigliose villa dove ha vissuto Nerone. Attenzione, non parliamo di dove è nato. La sua cittadina natale è Anzio, dove, nel 2010 è stata eretta una statua in suo onore.

In epoca romana svolse un ruolo importantissimo per il suo porto. Certamente anche questa è una città molto bella, ma non è quella dove è stata costruita la sontuosa casa dove ha abitato l’imperatore in questione. In questo luogo pensate, che è stato costruito anche il primo Monastero di San Benedetto.

Un città meravigliosa e non di poca importanza

A di là di ciò, vi riveliamo che sul territorio potrete pure praticare molto sport, comprese gite in canoa. Immancabili poi le escursioni e le passeggiate a stretto contatto con la natura. Laghetti, prati erbosi e un verde parco vi permetteranno di trascorrere momenti pieni di relax. Non manca nemmeno un bosco, che vi farà credere di vivere un’intensa avventura.

E per i più golosi, consigliamo di assaggiare i frascaregli che altro non sono che gnocchetti di farina bianca, che sono fantastici con una salsa marinara rinforzata da peperoncino. Per chi ama il dolce non può non assaggiare un subiachino, un biscotto a base di mandorla, a forma di rombo e ricoperto da glassa bianca. Divini pure i tozzetti e splendide le tisichelle. E ora siete pronti a scoprire assiema a noi di che luogo si tratta?

La splendida città di Subiaco

Parliamo di Subiaco, il cui nome deriva dal latini su laqueum, che significa sotto i laghi. Parliamo di una città ricca di storia, dove effettivamente ancora oggi è possibile ammirare i resti di quella che fu un tempo l’ampia e sontuosa villa di Nerone. Se ci affrettiamo a visite la cittadina nelle prossime settimane potremo godere a pieni polmoni dei festeggiamenti previsti la festa del patrono.

Il giorno preciso è il 21 marzo ma le feste sono indette dal 20 al 22. Si potrà ammirare una mostra mercato e seguire un corteo che parte esattamente dalla via dei Monasteri e arriva fino alla Basilica di S. Andrea, che merita di certo una bella visita. Lo stesso possiamo dire del Museo dell’attività cartaria e della stampa, collocato nella Rocca Abbaziale.