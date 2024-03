Si trova a soli 20 minuti da Roma ed è il borgo più bello di tutti: un tramonto così lo trovi solo qui

Questo borgo è il più bello di tutti quanti. Il suo tramonto è il top. È sito a 20 minuti di orologio dalla Città Eterna.

Ora che la primavera è alle porte, così come la Santa Pasqua, che cadrà il 31 marzo 2024, la voglia di trascorrere più tempo all’aria aperta, è molto alta. Le temperature pian piano si addolciranno e la luce durerà di più. Dopo tanti mesi trascorsi in casa per via del freddo e del gelo, si sente ora il bisogno di farci baciare dai raggi del sole.

Inoltre può farsi strada nella nostra mente l’idea di farci qualche gita fuori porta in compagnia dei nostri partner e/o dei nostri amici o cari. Possiamo però farlo senza viaggiare a lungo. Il che è un toccasana per non stressarci e non spendere in benzina, che oggi vale come l’oro. Con il fatto di non allontanarci eccessivamente da casa, potremo non affrontare spese di alloggio e molte altre.

Oltre a ciò potremo trattenerci in loco più al lungo e non fare la classica alzataccia la mattina per poterlo raggiungere. Se abitate a Roma o vi trovare a visitare la Città Eterna potrete fare un salto in uno dei più bei borghi della Regione Lazio. In soli 20 minuti di orologio per raggiungerlo in macchina o con un mezzo di traporto pubblico.

Un luogo magico che non deve mancare alle nostre visite

Se poi optate di visitarlo all’ora del tramonto, ne rimarrete super stupiti. Lo osserverete con gli occhi a forma di cuore e il romanticismo farà capolino nella vostra anima in un battito di ciglia. Inoltre pure il centro storico merita più di uno sguardo dal momento che è a dir poco strepitoso. È difatti ricco di fascino, di storia e di mistero.

Le viste sono mozzafiato e i paesaggi che potrete ammirare dal vivo vi parranno dipinti e disegnati da un abilissimo artista. Potrete passeggiare sul lungolago, dove troverete ristoranti tipici. Sarà possibile fare un giro in battello, in canoa o in barca a vela oppure percorrere a piedi o in bici il sentiero che circonda il magnifico lungolago. Sapete di che luogo stiamo parlando? Fuori il nome!

Un pomeriggio a Castel Gandolfo, autentico paradiso

Di Castel Gandolfo, che è uno dei più bei Castelli Romani. Tra l’altro è famoso in tutto il mondo per la lavorazione dei mosaici, nonché per i suoi strepitosi giardini pontifici. Nel borgo si possono visitare interessantissime opere romane che di affacciano sul già citato lago. Parliamo, ad esempio, del Ninfeo Dorico, del Ninfeo Bergantino e dell’ Emissario del lago.

Interessante da vedere è la residenza estiva dei pontefici, così come la chiesa di San Tommaso di Villanuova e la sua squisita fontana, entrambe site nella pizza antistante al Palazzo Papale. Inoltre sottolineiamo che sono state progettate nientemeno che dal Bernini. Insomma, non potete di certo non fare un salto in questo borgo, magari proprio in occasione della Santa Pasqua.