Il miglior aeroporto d’Europa è a Roma: da qui raggiungi tutto il mondo | Premio meritato

Aeroporto, il più bello e premiato d’Europa è quello di Roma. Il super top. Fuoti il nome!

Dicerto gli italiani, e soprattutto i romani hanno di che festeggiare. Difatti è proprio il loro ad essere stato eletto come l’ aeroporto migliore e più funzionale non d’Italia, ma d’Europa. Con tutte le lamentele che sentiamo sui Social sull’argomento, rappresenta una vera coccola per l’anima, Tanto più che ora gli aeroporti in linea generale sono molto criticati per i rincari che hanno subito pure i biglietti aerei.

Adesso poi che Pasqua, come il calendario e l’agenda ci insegnano, è praticamente alle porte, gli aumenti saranno ancora più forti. Per questo motivo tantissimi italiani desisteranno all’idea di farsi un viaggetto in aereo. Tuttavia dobbiamo dire che pure i biglietti del treno sono aumentati e che fare un pieno di benzina per la propria automobile non sia una passeggiata di salute.

Resta valido il consiglio di giocare di anticipo per quanto concerne la prenotazione dei propri biglietti aerei. Solo così infatti si possono risparmiare tanti ben soldini e riuscire dunque a viaggiare. D’altro canto ci sono anche i classici last minute che hanno sempre il loro fascino e possono permetterci talora di acciuffare il volo più conveniente, anche se ci sono pochi posti a disposizione.

Il miglior aeroporto d’Europa “parla romano”

Dunque qui entra il gioco la rapidità, oltre che un pizzico di fortuna, che non guasta mai, nella vita in linea generale. Chiaramente poter viaggiare, magari sfruttando questa offerta, utilizzare il miglior aeroporto in assoluto d’Europa è il massimo. Ribadiamo che è quello situato nella Città Eterna. È enorme, nonché dotato di tutti comfort, perciò è molto amato dai viaggiatori di tutto il mondo.

Tra l’altro è ubicato in un luogo famoso per il suo ristorante di pesce dove amano recarsi politici e personaggi famosi, al fine di soddisfare soddisfare il palato e trascorrere momenti lieti con familiari e amici per abbandonarsi a una piacevole passeggiata in riva al mare. Avrete dunque capito di quale aeroporto si tratta?

Aeroporto di Fiumicino e i numerosi premi vinti

Ma certo, è proprio lui, quello di Fiumicino, che tuttavia per raggiungerlo da Roma, bisogna armarsi di santa pazienza. Pensate che a bordo di un taxi o di un’auto, ci vogliono una 40ina di minuti. Nel 2022 ha ottenuto 4 premi suoi 5 totali in palio. Parliamo di miglior aeroporto sopra i 40 milioni di passeggeri, aeroporto con personale più delicato, aeroporto più gradevole e, infine, aeroporto più pulito.

Restando nel nostro Paese, lodi a gogo anche per Linate, Malpensa e Ciampino. Insomma, davvero niente male per l’Italia, che si distingue non solo per i paesaggi e bellezze architettoniche mozzafiato, nonché infinita cultura e la squisita cucina, ma anche, come abbiamo appena visto, eccellenza dei servizi aeroportuali. Fiumicino docet.