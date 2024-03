Roma, questo pub ha un’entrata segreta che nessuno conosce: ti sembrerà di essere a Narnia

Un vero e proprio club segreto nella Città Capitolina. Di che cosa si tratta?

Fino ad ora sicuramente abbiamo sentito parlare di passaggi segreti solamente nelle favole medievali o nei romanzi fantasy. Invece questa volta ci troviamo innanzi a una cosa che nessuno poteva mai neppure immaginarsi. Si tratta di un vero e proprio club dove si può entrare muniti di parola d’ordine.

Una cosa che descritta in questo modo può richiamare alla mente due famose opere della settima arte. La prima consiste nell’ultimo film che ha visto la regia del maestro Stanley Kubrick, con protagonisti la coppia, ormai ex, composta da Tom Cruise e Nicole Kidman del 1999, ovvero Eyes Wide Shut, mentre la seconda una famosissima scena dell’opera letteraria della Rawlings. Parliamo ovviamente del mitico Harry Potter.

Quando il dottor William Harford, con le fattezze di Tom Cruise, stando alla dritta del pianista Nick Nitinghale si recava al famoso convitto, riusciva a farvi accesso tramite la parola d’ordine Fidelio. Nel secondo caso Harry e il guardiacaccia Hagrid si invece recano per la prima volta a Diagon Alley attraverso un passaggio segreto, che separava il mondo dei babbani da quello dei maghi.

Una vera chicca per gli amanti del segreto

Nessuno tuttavia poteva immaginare, come già detto, che poteva esistere realmente anche nel mondo reale una cosa simile, anche se per la verità il tutto in questo caso, restando nel tema dell’Arte, potrebbe dirsi molto più simile ad un film noir del periodo in cui il Cinema era regnato dalle pellicole di Orson Welles, piuttosto che ad una storia fantasy.

Il luogo si trova per la precisione a Roma Centro, più precisamente è raggiungibile dal cosiddetto lato b dell’Osteria Le Coppelle. Superata la piazzetta con tavoli e sedie dobbiamo oltrepassare la porta e dirigerci nella parte posteriore, fino a raggiungere una sorta di armadio bianco.

Il passaggio segreto per il locale

È necessario tuttavia, per avervi accesso, in primis conoscere la parola d’ordine, che non riveleremo in questa sede, in secundis essere vestiti bene. Una cattiva vestizione potrebbe infatti pregiudicare l’ammissione al locale segreto. Inoltre bisognerà essere perfettamente sobri. Se tutto quanto sarà rispettato si potrà avere accesso.

Il locale è articolato in due ambienti distinti. La luce non sarà forte ma una prima parte verrà illuminata da luce riflessa. Non si potranno consumare cibi o bevande semplici, come birra o vino, ma verranno serviti solo cocktail o liquori di classe. Per poterci stazionare inoltre sarà necessario non alzare il tono della voce e non utilizzare il cellulare.