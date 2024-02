Riapre il giardino più bello d’Italia, si trova a due passi da Roma: nuove date da non perdere

Riapre finalmente il giardino più bello del nostro Paese. Lo trovi vicinissimo a Roma.

La bellezza salverà il mondo, si dice. E in effetti è proprio così se ci pensiamo bene. Tuttavia non parliamo, e lo diciamo subito per dovere assoluto di cronaca, di qualcosa che riguarda l’aspetto esteriore di un essere umano ma di qualcosa di ben più profondo. Qualcosa che ha a che fare sì con la vista ma anche con ciò che possiamo vedere con il cuore.

Proprio come ci ha insegnato la favola del Piccolo Principe, che sarebbe d’uopo rileggersi con tutta calma più che mai in questo periodo tanto difficile che stiamo tuttora vivendo nel nostro Paese, dobbiamo cercare per il nostro bene andare oltre e soffermarci ad ammirare con la mente leggera le bellezze che Madre Natura sa regalarci in maniera tanto generosa e rigogliosa.

Inoltre stare in armonia con essa, facendo sport, o anche semplicemente una bella e rigenerante passeggiata, è decisamente un autentico toccasana non solo per il fisico ma anche per lo spirito. Lo stesso possiamo dire di una gita o di pomeriggi dedicati alla lettura di un bel libro seduti sull’erba.

Riapre il giardino più bello d’Italia, è sito a due passi da Roma

Poter ammirare uno dei giardini più belli in assoluto del nostro Paese è decisamente un’occasione assai ghiotta e che non possiamo affatto perderci. Tanto più che a breve sarà Pasqua, dunque quale migliore occasione per farci un bel salto da soli o in compagnia del nostro partner? Vi sveliamo che è sito proprio a due passi dalla Capitale.

Riaprirà i battenti a stretto giro. Del resto, si sa, la primavera, come sia l’agenda e il calendario ci insegnano, è praticamente alle porte e con essa il desiderio di trascorrere più tempo all’aria aperta cresce a dismisura. Ora non dovrete fare altro che segnarvi con attenzione queste date e organizzarvi fin da ora per trascorrere in questo luogo dei bei momenti. Li porterete per sempre nel cuore.

Le date da segnare in agenda

La data che in primis dovete tenere bene a mente è quella del 16 Marzo quando il Giardino di Ninfa , posizionato a Citerna di Latina, sarà di nuovo visitabile. Parliamo indubbiamente di un luogo magico e incantato, oltre che molto ma molto romantico, che vi conquisterà fin da subito. Qui potrete notare una grandissima vastità di piante di uccelli.

Molti vip hanno amato visitarlo e in passato grandi e immensi artisti ed eccellenti scrittori come Virginia Wolf e Giuseppe Ungaretti sono stati ispirati da questo giardino per le loro opere. Se volete farvi conquistare dalla sua magia fate un salto sul sito ufficiale per acquistare i biglietti e conoscere i giorni di apertura con tanto di orari. Per esempio dal 19 luglio all’ 11 agosto è aperto solo al tramonto.