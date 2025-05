Drammatico agguato a Roma: 27enne buttafuori crivellato di colpi in auto

In un freddo mattino romano, su via Ostiense, si è consumato un cruento agguato che ha spezzato la quotidiana normalità dei cittadini di Vitinia

In un freddo mattino, su via Ostiense, si è consumato un cruento agguato che ha spezzato la quotidiana normalità dei cittadini romani di Vitinia, a Sud-Ovest della capitale. Una storia che ha dell’incredibile e lascia di stucco, un brutale attacco a colpi di pistola che ha scosso la quiete del primo mattino, poco oltre le 6:30.

Una fredda mattina di terrore

Spari contro un’auto, un uomo crivellato di colpi e l’immediato trasporto d’urgenza presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’episodio, riportato dai carabinieri della Compagnia Roma Ostia, vedeva protagonista un cittadino straniero ancora in fase di identificazione, diretto a Roma a bordo della propria autovettura. Ad una certo punto del tragitto, questa sarebbe stata accostata da un’altra auto, da cui sono partiti alcuni colpi di pistola, quattro dei quali hanno centrato in pieno il malcapitato in varie parti del corpo tra cui testa e addome.

Chi è la vittima

L’uomo coinvolto in questa brutale storia è un cittadino egiziano di 27 anni, che svolgeva attività di sicurezza nelle discoteche. Un ‘buttafuori’, come viene volgarmente definito questo lavoro. Attualmente, si trova in sala operatoria al Sant’Eugenio, sottoposto a un delicato intervento chirurgico realizzato da due equipe di specialisti, una di neurochirurgia e l’altra vascolare. Un tentativo estremo per salvargli la vita.

Le conseguenze del tragico evento

In seguito all’agguato, la polizia locale di Roma Capitale è intervenuta immediatamente in ausilio ai carabinieri per gestire il traffico. Gli agenti hanno dovuto chiudere la via Ostiense in direzione Roma da via Fiumalbo a via Risaro per permettere lo svolgimento delle operazioni di polizia scientifica. Un intervento necessario che sicuramente ha avuto notevoli ripercussioni sulla viabilità della zona, ma che testimonia la gravità di quanto accaduto. Per il momento, le indagini sono ancora in corso e l’iter giudiziario si è messo in moto.