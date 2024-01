Dieta, ho evitato questi cibi per un mese e il risultato è stato incredibile: basta poco per rimettersi in forma

Dieta, stai lontano da questi cibi. Non mangiarli per un mese e vedrai che risultato otterrai!

Indubbiamente dopo le festività natalizie è facile trovarsi qualche kg di troppo e di svariati gonfiori. Farsi prendere dal panico non è mai un bene dal momento che quest’ultimo causa pure la tanto detestata ritenzione idrica. Inoltre non bisogna nemmeno avere un gran fretta per ottenere risultati se no potremo rischiare di ottenere l’effetto contrario.

Per prima cosa mettiamoci in testa che la parola dieta non deve essere associata all’idea, decisamente sbagliata e malsana, di non mangiare. Al contrario significa farlo ma seguendo un’alimentazione sana, varia, controllata e bilanciata. Il che vuol dire che, se non siamo in grado di capirci qualcosa, dobbiamo chiedere il tempestivo aiuto di un esperto, come un valido nutrizionista.

In ogni caso è bene sapere che se vogliamo stare bene sia fisicamente che psicologicamente, rimanere in forma o tornarci dobbiamo necessariamente fare del movimento ogni giorno. Basta solo anche una passeggiata solo casa e iniziare a muoversi maggiormente a piedi. Inoltre cerchiamo di tenerci costantemente idratati, bevendo i canonici 2 litri di acqua al giorno, meglio se liscia.

Dieta, con alcune dritte ottieni risultati pazzeschi in un solo mese

Ottimo è anche sorseggiare tre tazze di tè verde, meglio ancora se matcha, al giorno, nonché tisane sgonfianti, drenanti e digestive durante il giorno mentre rilassanti la sera prima di coricarci. Importantissimo è poi dormire almeno 8 ore a notte. Tutto ciò serve per tenere alto il metabolismo. E poi facciamo attenzione a non mangiare alcuni alimenti.

Se iniziassimo a tenerli lontani da noi e dalla nostra tavola, evitando magari proprio di acquistarli al supermercato quando andiamo a fare la spesa. Di certo tale scelta, oltre a permetterci di risparmiare dei bei soldini, ci aiuterà a stare distanti dalle tentazioni e da ciò che alla lunga può essere nocivo alla nostra salute e soprattutto alla nostra linea.

I cibi da eliminare

Parliamo di dolci, soprattutto di quelli confezionati, e dei prodotti da forno. Occhio anche alle bibite gassate e zuccherine così come ai succhi di frutta. Piuttosto puntiamo sul naturale e creiamoci noi dei frullati o delle bevande con della frutta fresca di stagione. Quest’ultima non deve mai mancare nella nostra alimentazione ma meglio gustarla lontana dai pasti.

Sì assolutamente alla verdura ma occhio ai condimenti. Basta un poco d’olio extravergine d’oliva di qualità. Sì alle spezie e no a troppo sale che andrebbe quasi bandito. I carboidrati non vanno del tutto eliminati. Diciamo che va diminuita la loro quantità e mai poi mai va mangiata la pasta con il pane per la classica scarpetta. Attenzione anche ai sughi troppo elaborati e agli insaccati.