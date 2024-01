Auto, non accendere assolutamente l’aria condizionata per i vetri appannati: d’ora in poi devi fare così

Auto, non accendere l’aria condizionata se vedi che hai i vetri appannati. Piuttosto fai così.

Quando ci mettiamo alla guida della nostra automobile dobbiamo immediatamente metterci in testa che ci stiamo prendendo una grande responsabilità. Difatti non solo se sbagliamo o se non stiamo attenti possiamo attentare alla nostra incolumità ma pure a quella altrui. Ed è per questo motivo che non dobbiamo mai farlo se siamo alterati, stanchi o non stiamo bene.

Oltre a ciò dobbiamo seguire le regole imposte dal Codice della Strada ed evitare come la pesta di comportarci come se fossimo sulla pista di Formula Uno anche se è notte e le strade sono vuote. Inoltre occhio a non avere tutto in regola a livello burocratico. Ovviamente c’è anche da sottolineare l’importanza di avere la massima visibilità.

E in tale ambito rientrato di certo i vetri appannati. E’ chiaro che può accadere che si appannino dopo che affrontiamo magari pure lunghi tragitti e se in macchina non siamo soli ma, al contrario, abbiamo diversi passeggeri con noi. In ogni caso per risolvere la questione in maniera tempestiva ed efficace non azioniamo assolutamente l’aria condizionata.

Auto, non accendere l’aria condizionata con i vetri appannati, ecco perché

No, non stiamo scherzando ma lo diciamo per il vostro bene. Difatti se lo farete peggiorerete e pure di molto la situazione. Non per nulla in tale maniera i vetri, che sono al contatto con l’esterno e quindi in questo periodo con il freddo, l’umidità e il gelo, a contatto poi al loro interno con l’aria calda, tenderanno ad appannarsi ancora di più.

Dunque che fare? Li asciughiamo con un panno ben pulito e morbido? Neanche in questo caso risolverete un granché dal momento che darete solo un’apparente soluzione. A questo punto non saprete più che pesci pigliare, vero? Niente paura! Vi sveliamo noi il trucchetto infallibile per dire un bel ciao ciao con la manina ai vetri appannati.

Il rimedio top e portentoso

Vi basteranno dei semplici tappi di sughero. Dovrete tagliarli a metà e al loro interno metterci delle gocce dell’olio essenziale che maggiormente preferite. Quest’ultimi non solo assorbiranno in men che non si dica l’umidità che in questo periodo più che mai si crea copiosa ma doneranno pure un buon profumo alla vostra auto.

Tuttavia per evitare che poi, con il passare del tempo, il profumo diventi puzza, abbiate la premura di cambiare i tappi ogni 2 al massimo 3 giorni, Riponendoli nei pressi dei vetri, magari negli scomparti laterali, noterete fin da subito che la situazione sarà bella che risolta e che voi la mattina quando salirete in auto non dovrete più avere alcuna noia.