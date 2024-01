Colazione, sicuramente anche tu fai quest’errore al mattino: te lo porti dietro per tutta la giornata

Colazione, occhio a fare questo sbaglio! Te lo porti dietro dal mattino a sera.

Gli esperti si raccomandano sempre di non prendere l’argomento alimentazione fin troppo alla leggera. Il problema è che moltissime persone si dimenticano fin troppo spesso che noi effettivamente siamo quel che mangiamo. In poche parole non tengono a mente il fatto che se mangiamo male poi non possiamo stare bene.

E quando parliamo di ciò non ci riferiamo solamente alla salute fisica ma anche a quella psicologica di una persona. Tra l’altro le due vanno anche sovente a braccetto. E per fare in modo che ciò non accada dobbiamo, oltre mantenerci costantemente idratati e fare attività fisica, seguire una dieta sana, varia, bilanciata e controllata.

Inoltre non dobbiamo mai consumare i pasti in maniera veloce e soprattutto in piedi. In poche parole il classico caffè bevuto al volo al mattino in cucina non è da considerare se non vogliamo poi stare male per tutta la giornata. Sbagliatissimo poi è berlo senza zucchero non appena abbiamo messo giù il piede dal letto, così come non abbinarci qualcosa di solido.

Colazione, attento a cosa e come lo mangi

Parola d’ordine è poi variare a livello di menù, Difatti anche la cosa più buona poi alla lunga può stancarci e indurci a mangiare di fretta e senza entusiasmo. E questo ci può indurre a partire arrabbiati e decisamente con il piede sbagliato nel corso della nostra giornata. Occhio anche a non dimenticarsi di bere un bicchiere d’acqua liscia e a temperatura ambiente.

Se ce la sentiamo possiamo sorseggiarla per prima a stomaco vuoto, se no durante il pasto. Ci aiuta a non avvertire il senso di sete e a mantenere maggiormente alta la concentrazione durante la mattinata. Inoltre svolge anche un’azione drenante. Se vogliamo poi ottenere un effetto detox al top diciamo sì anche all’aggiunta di qualche goccia di succo di limone.

L’errore più grave

In ogni caso se non vogliamo trovarci super affamati dopo poco tempo evitiamo di puntare su una colazione prettamente zuccherosa. Difatti gli esperti ci consigliano che sarebbe meglio optare su una salata. Ovviamente prima di decidere di fare questa scelta in maniera più netta sarebbe d’uopo andare per gradi, inserendo pochi alimenti salati alla volta.

Cerchiamo poi di non dimenticarci di fare il pieno di proteine e di fibre. Le prime sono fantastiche per darci la giusta carica per affrontare tutti i numerosi impegni che ci attendono mentre le seconde per tenere pulito il nostro apparato dirigente. Infine, un’ultima dritta: cerchiamo di non fare mai colazione troppo tardi e di distanziarla circa quattro ore dal pranzo.