Oroscopo funesto, per questi segni la fortuna non ci sarà fino a marzo: vedi se c’è anche il tuo

Oroscopo infausto per questi segni zodiacali. Per loro niente da fare fino a fine marzo.

Brutte, anzi, bruttissime notizie per alcuni segni. Ci duole molto ammetterlo ma l’Oroscopo parla molto ma molto chiaro in merito. Fino a fine marzo, dunque a primavera, per loro non ci sarà niente da fare. Ergo, se appartieni pure tu a uno di essi devi necessariamente metterti il cuore in pace e attendere tempi migliori.

Del resto, calendario e agende alla mano, non manca poi tantissimo al momento in cui la Dea Bendata, che è comunque assai capricciosa, cambierà idea. In ogni caso è indubbiamente seccante fare parte di questa cerchia. Ergo è del tutto normale che stai facendo gli scongiuri. Tanto più che la crisi, sia economica che sociale, non ha nemmeno la minima intenzione, di abbandonare il nostro Paese.

E che dire dei rincari? Possiamo affermare, senza se e senza ma, che sono stati, e sono tuttora, a dir poco spaventosi. Inoltre hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è di certo uno di quelli che ci sta maggiormente a cuore. E poi oltre a ciò ci sono pure le questioni di cuore che sono indubbiamente molto importanti pure loro.

Oroscopo funesto, per questi segni niente da fare fino a fine marzo

Insomma, gli argomenti da mettere, per così dire, sul piatto sono parecchie. A questo punto la curiosità più viva si starà facendo sempre più strada in voi. In molti penseranno che magari saranno i segni legati alla primavera che dovranno aspettare necessariamente il suo arrivo per stare meglio. In parte non sbagliano dal momento che per alcuni sarà davvero così.

Parliamo difatti di uno dei segni più combattivi e determinati dello zodiaco che però è anche molto sensibile. Chi è? L’ariete. Faticherà non poco a gestire la sua emotività nonché la sua ansia. Le preoccupazioni che affollano la sua mente sono decisamente tante. Deve solo sfogarsi e non avere paura di rivelare come si sente. E poi da fine marzo tornerà a essere più grintoso e vincente che mai.

Ariete, Pesci, Gemelli, Toro, Scorpione e Leone, la particolare lista

In seria difficoltà è ancora il Pesci che troverà uno spiraglio di speranza non proprio da fine marzo ma anche qualche settimana dopo. Diciamo che in ogni caso quest’anno non è il suo e che deve accontentarsi di quel poco di positivo che arriva. I Gemelli torneranno a brillare come non mai e a risultare forti sotto ogni punto di vista solo se sapranno prendere le giuste decisioni.

Il Toro non smetterà di andare avanti a spron battuto mentre ci sarò a quanto pare un rilancio positivo per lo Scorpione che sta vivendo ultimamente un profilo medio basso. Stesso discorso per il Leone che tornerà sempre più a ruggire e a dimostrare il suo spirito da leader oltre che il suo gran fascino da autentico seduttore.