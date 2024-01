Basta spendere in chirurgia: ti basta questo trucco over 40 per sembrare una 25enne

Beauty routine per le over 40 - Romait.it (Fonte Depositphotos)

Ottenere una pelle liscia e tesa senza chirurgia estetica si può: con un escamotage low-cost e senza chirurgia torni una teen-ager!

Si sa, ormai i 40 anni sono i nuovi 20, complice anche l’introduzione nella beauty routine di numerosi prodotti per prevenire l’invecchiamento cellulare, le rughe di espressione e le antiestetiche zampe di gallina.

Ha agevolato la causa anche la diffusione massiva di contenuti sui social e la sensibilizzazione in merito alle esigenze della cute, e i suggerimenti migliori arrivano senza ombra di dubbio dalla Corea.

Per le ragazze e donne coreane, infatti, la skincare rappresenta un rito quotidiano irrinunciabile e doveroso, ed esse hanno tarato gran parte dei loro standard di bellezza sull’aspetto della pelle, lineamenti inclusi.

Nei video disponibili sui social esse appaiono sempre impeccabili, con un aspetto fresco e l’epidermide di porcellana, senza pori visibili né alcuna macchia, cicatrice o segno di espressione a deturparne la superficie. E sempre dalla Corea arriva un aiuto insperato per i cedimenti cutanei e le prime rughette: da oggi è possibile piallare la pelle del viso senza ricorrere al bisturi del chirurgo, e riguadagnare in pochissimi secondi le attrattive della gioventù!

Pelle al top con i cerotti coreani effetto lifting

Posto che una corretta detersione e idratazione quotidiana mantengono la pelle elastica e soffice, gli effetti del tempo tendono comunque a comparire una volta compiuti i 40 anni di età. Tale soglia varia ovviamente da persona a persona, ma di certo con l’avanzare della primavere la cute inizia a perdere di tonicità, e talvolta può apparire quasi “stropicciata” e flaccida, soprattutto ai lati degli occhi e sulle mandibole.

Tale eventualità, ovviamente, accade anche in Corea: nonostante le ossessive skincare e l’attenzione alla scelta dei prodotti per il make-up, gli effetti del tempo compiono il suo corso anche in estremo Oriente. Alcuni esperti di bellezza, però, hanno lanciato sul mercato un prodotto innovativo, poco costoso e per nulla invasivo che permette di cancellarne i segni in pochissimi secondi. Si tratta dei cerotti ad effetto lifting reperibili su qualsiasi piattaforma online: questi adesivi trasparenti sono in grado di sollevare la pelle cadente nei punti critici, e di tenderla senza alcun dolore o effetto collaterale. Dopo averli applicati negli spot prescelti, basterà camuffarli con un po’ di fondotinta o correttore, e il gioco è fatto!

Il prezzo dei cerotti coreani effetto lifting

Come anticipato, i cerotti coreani risultano assai facili da acquistare online; ne esistono di numerose dimensioni e forme, in modo da essere adattati a qualsiasi zona del viso.

Il loro prezzo oscilla dai 7 euro ai 14 euro, a seconda del brand prescelto, e possono essere indossati praticamente da chiunque, e in qualsiasi occasione!