Lenzuola morbidissime, in tutti gli hotel usano questo trucchetto: te ne basta un cucchiaino in ogni lavaggio

Lenzuola super morbido come hotel, l’abile trucchetto. Ne basta un solo cucchiaio.

Quando siamo in vacanza o ci prendiamo un week end tutto per noi, andando a pernottare in un bel hotel, notiamo sovente che le lenzuola sono decisamente molto morbide, così come gli asciugamani. Ovviamente ciò rappresenta una vera coccola per la clientela che così trascorrere ore più liete e rilassanti.

Inoltre in tale maniera anche il riposo notturno sarà di certo facilitato. Ora però vi sveliamo che tutto questo, udite udite, sarà possibile metterlo in atto pure nelle nostre case anche se non siamo delle casalinghe super esperte. E chiaramente ciò rappresenta una lietissima novella dal momento che in questa maniera potremo fare contenta tutta quanta la nostra famiglia.

E poi potremmo anche sorprendere in maniera del tutto positiva i nostri ospiti. No, non dovremo affatto fare acquisti pazzi al supermercato per ottenere questo eccellente risultato. E non dovremo nemmeno per forza di cose avere a che fare con lenzuola costose anche se ovviamente se sono di qualità e in buono stato è sempre meglio per la nostra salute.

Lenzuola morbidissime, il trucco usato negli hotel

Quest’ultima, lo ricordiamo, è sì il dono più prezioso ma anche più instabile e fragile che abbiamo. Ergo, capite bene, che dovremmo maggiormente tutelarlo. E anche riposare in lenzuola non solo ben pulite, profumate e stirate, ma anche belle morbide, può essere di aiuto per il nostro benessere fisico e psicologico.

Ed è per questo motivo che i gestori degli hotel cercano sempre di lavorare molto bene pure in tale direzione. Cominciamo con il dire che il trucco sta in qualcosa da aggiungere poco prima della fase del lavaggio. E parliamo non di uno a mano ma in lavatrice. Ci basterà solo un cucchiaio di qualcosa per ottenere il gran risultato.

Basta un solo cucchiaio di lavanda

Di che cosa stiamo parlando? Dello splendido olio essenziale di lavanda. Come ben sappiamo quest’ultima possiede ottime qualità rilassanti. Ed è per questo che il suo delizioso profumo è il top per profumare le lenzuola come tutta la zona notte in linea generale. Per mettere però in atto l’abile trucchetto dovremo agire esattamente in questa maniera.

In sostanza dovremo prendere un barattolo e versarvi al suo interno 450 g di aceto bianco distillato e un cucchiaio per l’appunto di olio essenziale di lavanda. Amalgamiamo con cura tutto quanto. Ora non ci resta che versare 1/4 del composto così ottenuto nella vaschetta dell’ammorbidente. Il consiglio in più è quello di utilizzare questo escamotage a ogni lavaggio.