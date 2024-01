Acqua del rubinetto, non berla mai in questi posti: ti senti male | Rischio elevatissimo

Acqua del rubinetto, attento a berla qui. Non farlo mai in questi posti o starai molto male.

In molte famiglie italiane, complice la grande crisi, sia economica sia sociale che è ancora fortissima nel nostro Paese, e i pressanti rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, optano per risparmiare di non acquistare acqua in bottiglia ma di bere quella del rubinetto di casa.

Altri ancora lo fanno solo per una questione di etica. Difatti non tollerano di avere a che fare con tante bottiglie di plastica, riconoscendo ampiamente il fatto che questo materiale, che è ormai ovunque, non è di certo il massimo non solo per la nostra salute ma anche di quella dell’Ambiente, che tuttavia vanno a braccetto.

Certo, il vetro è ben più sano ma in ogni caso si predilige in molti casi prendere delle bottiglie vuote, che possiamo acquistare al supermercato o nei negozi specializzati nei casalinghi che oggi vanno forte e sono pure assai pubblicizzati, e riempirle noi con l’acqua o di casa o che possiamo raccogliere nei famosi punti acqua che molti comuni mettono a disposizione dei propri abitanti.

Acqua del rubinetto, non berla mai in queste città o starai male

Qui si raccomanda, per il bene di tutti, di non esagerare con la quantità nel rispetto di tutti. Inoltre sovente c’è pure la ghiotta opportunità di prelevarla pure frizzante. Fatto sta che la sua qualità è sostanzialmente la stessa di quella che possiamo riscontrare con quella di casa nostra con la differenza che, non facendola scorrere nella nostra dimora, non inciderà sul consumo di acqua in bolletta.

Ed è per tale ragione che molte volte notiamo persone anche di altre zone della città o che appartengono a un altro paese fare le furbe e fare una mega scorta, riempiendo bottiglie a gogo se non vere e proprie damigiane. Tuttavia costoro di certo dovrebbero evitare di farlo non solo per una questione di etica, poco fa citata, ma anche perché in alcune città l’acqua del rubinetto non sarebbe il top per la nostra salute.

La verità

In realtà non esistono città più o meno sicure in assoluto nel nostro Paese. Quel che conta è che l‘acquedotto da dove proviene l’acqua sia sempre ben controllato e pulito. Le tubature poi della nostra abitazione devono essere in splendida forma. Qualora non lo siano dobbiamo necessariamente correre ai ripari facendo anche inserire nei rubinetti dei filtri specifici. Se invece ti trovi in Turchia, India, Marocco e Messico è meglio berla in bottiglietta perché potrebbe essere contaminata.

Molti poi hanno riscontrato che l’acqua di casa risulti troppo pesante. In realtà pare che non sia così e che ciò possa essere solo frutto di una mera suggestione. Tuttavia un bel controllo riguardo alla presenza di calcare sarebbe da fare perché potrebbe essere lui la causa di questa brutta sensazione.