Test d’intelligenza, se trovi il lupo in meno di 10 secondi sei un vero genio: solo 1 su 4 ci riesce

Sei in grado di rintracciare il lupo all’interno della foto? Metti alla prova il tuo colpo d’occhio con questo intrigante test!

I test online, soprattutto quelli fotografici, rappresentano uno strumento utile e divertente per valutare alcune skills personali, come la capacità di isolare i dettagli o la propensione ad analizzare velocemente le immagini per trarne il quadro di insieme.

In questo caso, ti chiediamo di seguire attentamente le istruzioni, in quanto questo gioco prevede delle tempistiche prestabilite. Imposta dunque il timer del tuo smartphone a 10 secondi esatti, chiudi gli occhi e concentrati sull’obiettivo.

Dovrai infatti identificare l’unico lupo presente nell’immagine, opportunamente camuffato in mezzo al paesaggio circostante.

Quanto sei pronto, fai partire il timer e fissa la foto fino all’esaurimento del tempo. Attenzione, però: non scorrere per nessun motivo fino al paragrafo successivo. In esso troverai numerosi spoiler e la soluzione del test… Non vorrai guastarti il divertimento! Facciamo dunque partire il countdown virtuale: 3… 2… 1… Via!

Test online del lupo: la soluzione

Come avrai certamente notato, l’immagine raffigura un paesaggio boschivo, e a colpo d’occhio spiccano immediatamente alcuni tronchi d’albero in primo piano. I fusti sono presenti anche in prospettiva, e ognuno di essi è ammantato da una folta vegetazione a terra, tipica del periodo autunnale.

Rintracciare il lupo non risulta poi così semplice, vero? In effetti, il canide in questione si mimetizza benissimo con la flora, in quanto il suo manto presenta colori molto simili sia ai tronchi che a parte del fogliame. Potresti aver ricercato il lupo lungo la linea dell’orizzonte, sospettando un tranello ottico. Niente da fare, esso si trova al contrario in una posizione piuttosto privilegiata. Prova ad osservare con attenzione i profili dei tronchi: non rilevi nulla di anomalo? Il fusto da tenere sotto osservazione è quasi al centro della foto, esattamente in secondo piano. Non vedi forse spuntare un naso nero e un musetto furtivo sul lato destro? L’arcano è risolto: il lupo si sta dirigendo di soppiatto verso il lato destro dello scatto, probabilmente alla ricerca della prossima preda!

Se non hai risolto correttamente il test di intelligenza del lupo

Se non sei riuscito a rintracciare il lupo entro e 10 secondi prestabiliti, non ti preoccupare! Questo test online, come molti altri dello stesso genere, ha uno scopo puramente ludico, e non segnala in alcun modo eventuali carenze cognitive o problemi alla vista!

Puoi però mettere alla prova i tuoi amici, tenendo a mente che solo 1 giocatore su 4 riesce nell’impresa… Forse è il caso di mettere in palio una bella tazza di caffè!