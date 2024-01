Stendino, qual è il migliore tra il verticale e quello orizzontale: la maggior parte sbaglia sicuramente

Stendino, caccia al migliore. È il top quello orizzontale o forse quello verticale? La risposta vi sorprenderà.

Indubbiamente, dopo che abbiamo lavato i nostri capi a mano o in lavatrice, a meno che non puntiamo all’asciugatrice, dobbiamo stenderli e per farlo dobbiamo usare lo stendino, che troviamo in vendita ovunque, dai supermercati ai negozi specializzati. Tante casalinghe prediligono metterlo all’aperto, chiaramente quando il clima lo consente e le temperatura non sono rigide.

Difatti, quando fa caldo, si tende a stendere i panni al sole, che si asciugheranno in modo rapido e veloce. Quando però non è possibile, si sposta lo stendino in bagno, oppure in cantina o se se ne dispone, in una lavanderia, che sarebbe il luogo ideale. Non sarebbe opportuno, salvo casi eccezionali, porlo invece in casa, dal momento che porterebbe grande umidità.

Oltre a ciò va detto che i panni bagnati sgocciolano parecchio e che dovremo asciugare con una certa frequenza il pavimento. Fatti sta che in tanti hanno iniziato a chiedersi quale sia il migliore stendino. È forse quello verticale e o il più conosciuto orizzontale? Cominciamo col dire che quello orizzontale, detto anche da pavimento, è il più diffuso, oltre che il più economico.

Lo stendino si divide in due categorie principali

Per tale motivo è il più comperato dalle famiglie italiane e non solo. Tuttavia va detto che, una volta aperto, può occupare molto spazio, a seconda delle sue dimensioni. Pensate che alcuni modelli possono arrivare fino a 25 m di spazio di asciugatura, ergo è adatto per famiglie numerose. In ogni caso se abbiamo una casa piccola, come un monolocale, può essere difficile trovargli una posizione.

Di contro però, chiuso, possiamo metterlo tranquillamente dove vogliamo. Lo stendino verticale è anche conosciuto come quello a torre, che sfrutta l’altezza e meno la larghezza. Qui il bucato non si stende orizzontalmente ma verticalmente. La tecnica più adatta a quella di disporre nei piani inferiori i capi più corti, mentre in quelli più alti quelli più lunghi e ingombranti.

Meglio orizzontale o verticale?

Anche lui, una volta chiuso, occupa pochissimo spazio, diventando particolarmente stretto. Tuttavia qui entra in gioco l’altezza, che dobbiamo considerare per trovargli una degna posizione. In entrambi i casi però gli stendini, se messi all’esterno, possono rovesciarsi, dato che non sono molto stabili.

Ed è per questo motivo che in caso di giornate ventose vanno posti all’interno.. A di là di ciò c’è anche chi per una questione di spazio punta su nessuno dei due ma su quello da ringhiera, che ne occupa pochissimo, è leggero ma al contempo resistente. Si può spostare e attaccare alla ringhiera del balcone o a un termosifone in men che non si dica. Pare che sia questo lo stendino top anche per il futuro.