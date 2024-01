Lavastoviglie, ti basta una goccia di questo e dici addio alla puzza: non ne farai più a meno

Lavastoviglie, ti basta pochissimo di questo e puoi salutare in men che non si dica i cattivi odori. Mai più senza.

In ogni casa che si rispetti non manca quasi mai una valida e capace lavastoviglie. Anche i single non sanno rinunciarci. Difatti è diventato praticamente desueto pensare di compiere lavaggi a mano anche se per poche stoviglie. Il che costituisce un gravissimo errore dal momento che azionare tale elettrodomestico per pochi elementi non è moltissimo intelligente.

Difatti in questa maniera spenderemo un botto non solo nella bolletta dell’energia elettrica ma anche dell’acqua. E capite bene che con la grande crisi, sia sociale che economica, che serpeggia tuttora nel nostro Paese, pure profondamente scosso dai tanti rincari, sarebbe decisamente da evitare come la peste.

Al contrario sarebbe d’uopo azionarla a pieno carico e in quei giorni o fasce orario in cui costerebbe meno farlo. Ovviamente per conoscerli/e dobbiamo verificare che cosa ci sia scritto a riguardo sui nostri contratti stipulati. In ogni caso, usando parecchio la nostra lavastoviglie, dobbiamo fare maggiore attenzione alla sua manutenzione.

Lavastoviglie, stop ai cattivi odori, basta un goccio di questo

Oltre a tenerla ben pulita e igienizzata sia al suo interno che al suo esterno, stiamo attenti a non inserire mai stoviglie con residui di cibo che possono non solo dare vita al crearsi dei batteri ma anche andare a intasare le tubature e gli ingranaggi dell’elettrodomestico in questione. Inoltre non esageriamo mai con la quantità quando inseriamo negli appositi spazi il detersivo e il brillantante.

E poi cerchiamo di puntare sulla qualità e magari al biologico. In questa maniera faremo più contento l’Ambiente. Al di là di ciò, alla lunga, può capitare che la nostra lavastoviglie emani dei cattivi odori. Ciò non è il massimo anche perché poi andrebbero a intaccare anche le nostre stoviglie. Come risolvere la faccenda con un rimedio naturale. Basta un goccio di questo.

Il rosmarino, una vera risorsa

Parliamo dell‘olio essenziale di rosmarino. Basta, come già poco fa giustamente accennato, metterne un goccio in una ciotola contenente dell’acqua e ove in precedenza è stato disciolto un cucchiaio di bicarbonato di sodio. A questo punto dovremo porre la ciotola in questione sulla parte alta del cestello e far partire un lavaggio a vuoto.

Se vogliamo poi ottenere un risultato ancora più duraturo, possiamo versare sul fondo della lavastoviglie una tazza di bicarbonato, quindi aggiungere sempre un goccino del nostro famoso olio e fare un secondo lavaggio. Infine, se non amiamo il rosmarino, possiamo optare per l’olio essenziale a base di limone, oppure di menta piperita.