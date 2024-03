Dieta del digiuno intermittente, smetti subito di farla: ora è sicuro | Rischi di morire da un momento all’altro

La dieta del digiuno intermittente non è da considerare, secondo gli esperti. Se la segui rischi grosso.

Quando si parla di cibo e di alimentazione dovremmo tutti quanti rizzare meglio le antenne e ascoltare con grande attenzione. Difatti noi, come recita un famoso detto popolare, noi siamo effettivamente ciò che mangiamo. Ergo se mangiamo male non possiamo pretendere di stare bene né fisicamente né psicologicamente parlando.

E ciò non è assolutamente da prendere sotto gamba dal momento la salute è il dono più prezioso ma, nel contempo, più fragile e instabile che abbiamo. Dunque dovremmo cercare, fin da quando siamo giovani, a preservarlo maggiormente partendo da ciò che mettiamo in tavola e poi ingeriamo.

Fondamentale è puntare alla qualità ed evitare sempre condimenti eccessivi, così come fare incetta di sale e di zucchero. Ottimo è anche mantenersi costantemente idratati e fare del movimento ogni giorno oltre che riposare le canoniche otto ore a notte. E poi è sempre vivamente consigliato seguire una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata.

Dieta del digiuno intermittente, decisamente pericolosa secondo alcuni studi

E nel farlo sarebbe d’uopo chiedere consiglio in primis al nostro medico curante che deve essere visto come il nostro punto di riferimento e in secundis a un bravo nutrizionista che, seguendoci passo dopo passo e, dopo accurate analisi e vari esami mirati, saprà stilarci il piano nutrizionale più adatto e salutare per noi.

Ed è per questo che è sconsigliatissimo affidarsi alle classiche diete fai da te che possono portarci a stare davvero molto male. Ora va di gran moda quella a digiuno intermittente. In poche parole consiste nel non mangiare per 16 ore consecutive e poi farlo nelle rimanenti 8. Fatto sta che secondo gli esperti sarebbe molto nocivo comportarsi così per il nostro organismo.

I rischi concreti per la nostra salute

Uno studio dell’America Heart Association ha rivelato che se seguissimo questa dieta potremmo riscontrare a lungo andare dei seri problemi cardiovascolari. Insomma, tanto per capirci, il nostro cuore ne risulterebbe alquanto affaticato e stanco. E ora che siamo in primavera ciò potrebbe assumere effetti ancora più pesanti.

Per questi motivi moltissimi esperti sconsigliano di seguirla così come di proseguire eccessivamente a seguirne una molto dura anche perché poi rischiamo di riprenderci a stretto giro, e pure con gli interessi, i kg persi con tanta fatica. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, anche la nostra psiche potrebbe risentirne in maniera grave.