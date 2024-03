Zodiaco, due segni sono i più manipolatori: allontanati subito da queste persone o cascherai nella trappola

Zodiaco, i due segni che tendono a manipolarti di più. Non ci penseresti mai a loro. Occhio vivo!

Indubbiamente l’Oroscopo ci affascina un sacco. Tutti quanti almeno ogni tanto ci troviamo a leggerlo, seppur in maniera distratta, quando siamo in coda dal dentista o in posta. O ancora se siamo dal parrucchiere o barbiere. Altre volte gli diamo una letta in pausa pranzo mentre facciamo scorrere le varie notifiche sul cellulare.

Fatto sta che ancora in pochi oggigiorno conoscono le caratteristiche proprie di un segno che a sua volta risente di quelle del suo ascendente. E così si rischia concretamente di iniziare relazioni con persone che sono decisamente lontane da noi anni luce. Inoltre talora siamo indotti a instaurare rapporti lavorativi con altre che non ci porteranno a nulla di buono.

E saper riconoscere, anche grazie allo Zodiaco, quelle persone che sarebbero maggiormente in grado di manipolarci, senza che ovviamente ce ne rendiamo davvero conto, sarebbe vivamente consigliato al fine di non cadere nella loro rete. La cosa più sconvolgente è che non si tratta di coloro che possiedono un segno da vero leader.

Zodiaco, occhio ai segni più manipolatori, difficili da scovare

Indubbiamente si potrebbe pensare che chi ami comandare e coordinare possa avere l’indole di voler manipolare gli altri, facendo loro pensare con la sua testa e inducendoli a seguire le sue idee, i suoi gusti e il suo stile di vita. In realtà, lo ribadiamo nuovamente, secondo l’Oroscopo non è così.

Dunque non è per esempio il Leone che ama farlo. E non è nemmeno l’Ariete che possiede indubbiamente un carattere tosto e determinato, da vero guerriero. E’ forse il Toro che sta tra l’altro vivendo un momento super magico a livello professionale ed economico? No, non è nemmeno lui! Siete dunque pronti a scoprire quali siano i due segni più manipolatori in assoluto dello Zodiaco?

Chi sono quelli da cui stare alla larga

Al secondo posto troviamo i Pesci che sotto sotto sembrano un’acqua cheta quando in realtà è solo apparenza. Diciamo che dietro magari a qualche pianto sanno come intenerire e indurre gli altri, magari a facendoli sentire pure assai in colpa, a fare qualcosa per loro. Lo stesso possiamo dire del Cancro che comunque non è così bravo e scaltro, per via del suo essere fin troppo lunatico.

Tuttavia sul podio troviamo lo Scorpione che grazie al suo magnetismo sa come farsi rispettare. Sa giocare con le emozioni e mettere seriamente in difficoltà con i suoi piani, studiati sovente a tavolino, chi ha attorno. Infine, vi invitiamo a prestare attenzione anche ai Gemelli che in certi casi compiono dei clamorosi voltafaccia, così come i Bilancia che sotto sotto sono dei super furbacchioni.