Spugna per lavare i piatti, vista al microscopio fa rabbrividire: disinfettala a costo 0 e non rischi più nulla

Spugna per i piatti, da oggi disinfettala così o fai il pieno di sporco. Solo così puoi stare tranquillo.

Indubbiamente in ogni cucina che si rispetti non mancano mai per le varie pulizie le classiche spugnette. Sarebbero state ideate per il lavaggio a mano dei piatti ma alla fine le usiamo un po’ per tutto. Sono decisamente economiche e le possiamo trovare praticamente ovunque. Possono essere super colorate oppure si presentano nel classico abbinamento giallo e verde.

Le possiamo trovare anche di varie dimensioni e solitamente in pacchetti o confezioni che ne contengono parecchie. Dunque è davvero difficile, come si suol dire, rimanere a secco. Nonostante ciò pare che ancora oggi siano tantissime le persone a usarle troppo a lungo, senza rendersi conto a che cosa vadano incontro.

Mettiamoci in testa che se con esse ci laviamo i piatti e le varie stoviglie se esse non sono perfettamente pulite e soprattutto igienizzate come si deve poi rischiamo concretamente che lo sporco, così come i batteri che si annidano su di esse, nonché i residui di cibo, vadano a intaccare il nostro organismo.

Spugna per lavare i piatti, un vero ricettacolo di sporco e batteri

Ciò, lo capite bene, non è di certo il massimo per la nostra salute che è sì il dono più prezioso che abbiamo ma anche il più fragile e instabile. Ed è per questo preciso motivo che dovremo cercare, con le unghie e con i denti, di preservarlo maggiormente. E lo possiamo fare partendo anche dalle nostre semplici spugnette che dobbiamo cambiare ogni quindici giorni almeno.

Se notiamo poi che presentano delle macchie o cattivo odore, non attendiamo oltre anche se le stiamo usando da meno di una settimana. Lo stesso dobbiamo fare qualora notassimo che stanno perdendo la loro forma originale. Tuttavia è bene anche tenere a mente che tra un utilizzo e l’altro andrebbero sempre disinfettate. Ecco come farlo nella maniera più corretta possibile.

I metodi top per una super igienizzazione

Il trucco più semplice e che è anche fortemente in grado di donare loro un ottimo profumo è quello di lasciarle in ammollo in una soluzione di acqua e di succo di limone per una decina di minuti circa. Per un’igiene più profonda potete fare lo stesso con dell’acqua deionizzata o con della candeggina al cloro 10 percento.

Un’altra valida soluzione consiste nel lavarle all’interno della nostra amata lavastoviglie attraverso il ciclo specifico dell’asciugatura oppure nell’inserirle per circa un minuto nel forno a microonde. Quest’ultimi sono i metodi più efficaci per eliminare i batteri e le muffe che affollano un po’ troppo le nostre spugne anche se no non ce ne rendiamo conto.