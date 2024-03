Pesciolini d’argento, per fermare l’invasione ti basta una patata: usala così e non ne vedrai mai più

Un semplice tubero di sarà di enorme aiuto contro questo piccolo insetto. Come intervenire.

Gli insetti, si sa, fanno parte di questo mondo e spesso noi umani siamo costretti a conviverci. Molti di loro possono risultare ripugnati e/o fastidiosi, per quanto tuttavia non siano affatto nocivi per la nostra salute. Quelli di cui stiamo per parlare forse non li abbiamo mai visti, o forse sì, ma sembrano essere usciti da un film di fantascienza.

Prima di addentrarci nel dettaglio partiamo da una piccola premessa. Gli insetti, sebbene in linea generale, come appena espresso, non siano direttamente pericolosi o nocivi per noi umani, lo possono però diventare indirettamente. In parole povere sono nocivi per oggetti o cibi che teniamo in casa.

Ergo ritrovarci con cibi o oppure oggettistica a cui teniamo molto, rosi o masticati, non fa affatto piacere. Specialmente nel primo caso non fa affatto piacere, tantopiù che, visto ilo periodo in cui stiamo vivendo dove la forte crisi e i perpetui rincari la fanno ancora praticamente da padrone, non è assai facile fare la spesa.

Pesciolini d’argento, di che cosa si tratta

Il nome magari ci trae in inganno poiché ci fa pensare sicuramente a degli animali da acquario, magari anche piacevoli alla vista. Purtroppo non si tratta di ciò. Difatti parliamo di insetti lunghi tra 1 e 1,5 cm di un colore argenteo fluorescente, che si muovono solitamente in una maniera molto fluida, tale da ricordare per l’appunto dei pesci.

Il loro luogo ideale sono i punti caldi e umidi. Tendono infatti ad attaccare tutto ciò che possiede una forte umidità, piante in primis. Sono inoltre particolarmente difficili da catturare e da rilevare dal momento che amano muoversi, evitando accuratamente le fonti luminose. Tuttavia esiste un buon modo per catturarli. E noi ve lo stiamo per svelare.

La patata, il nostro alleato numero 1

Un serio problema che possono rappresentare questi insetti è per coloro che sono dei grandi amanti della lettura. I pesciolini d’argento infatti sono molto attratti dai libri e in particolare da antichi tomi, il che potrebbe rappresentare un veri e autentico dispiacere vederli rosicati. Come correre dunque ai ripari?

Le patate, come anche il pane, ma queste in primis dal momento che contengono parecchio amido, possono rivelarsi delle autentiche trappole per loro se dovessimo inserirle all’interno di una bottiglia di vetro. Oppure al suo posto utilizzare, e qui ve lo consigliamo caldamente, delle patate o della mollica di pane con dello zucchero. In questo modo li intrappoleremo facilmente. Qualora tuttavia si dovessero rilevare in massa è bene provvedere con un’opportuna disinfestazione.