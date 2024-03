Hai un’auto? Porta una patata con te e non avrai più un finestrino sporco: questo trucco lo conoscono in pochi

Se hai un’auto non scordati di portare sempre con te una patata. È il top per il tuo finestrino sporco.

Possiedi un’auto? Di certo sai benissimo che per mantenerla dovrai sovente spendere dei bei soldini, ma non parliamo solo di quelli che devi sostenere per il pagamento di tasse o controlli di ruotine. Devi anche provvedere al suo sostentamento, ovvero fare il pieno o caricarla se è elettrica.

Fondamentale poi per il bene tuo e di passeggieri, è di pensare alla sua mirata igienizzazione. E parlando di ciò ci riferiamo non solo al suo interno, ma anche all’esterno. Tuttavia nei periodi invernali ma anche durante giornate e serate piovose o quando nebbia e ghiaccio si fanno sentire non sempre è facile mantenerla in forma.

Anche il fango può fare dei disastri. Come tutto lo sporco che possiamo incontrare durante il cammino in strada. Il consiglio è di non attendere mai che sia troppo sporca al fine di non faticare poi troppo per pulirla. Tra l’altro molto importante è anche la pulizia dei finestrini, in particolare del parabrezza, così di garantire una buona visibilità al guidatore.

Una buona visibilità è tutto per una buona guida

Quando ci iscriviamo difatti a scuola guida, con lo scopo ovviamente di ottenere la tanto sospirata patente di guida per la classica autovettura, al fine di renderci maggiormente autonomi negli spostamenti, è necessario sostenere anche un esame della vista, in maniera da decretare se sia necessario per noi l’uso di occhiali, quando ci mettiamo al volante.

Facciamo attenzione, perché qualora non sia al massimo, possiamo rischiare concretamente di fare incidenti e tamponamenti, in certi casi anche gravissimi. Talora basta davvero poco per risolvere la questione, che dovrebbe starci vivamente molto più a cuore dato che c’è in gioco la nostra incolumità, oltre che quella altrui. Tuttavia per rendevi la vita facile vi basterà tenere con voi una semplice patate.

Il trucchetto della patata in macchina

Quest’ultima infatti non sarà solo la vostra arma segreta in cucina, ma anche per quel che riguarda la pulizia dei vetri. Per la verità la possiamo utilizzare anche per quella del parabrezza. Dovremo solo tagliarla a metà e strofinarla sulle superfici. L’ortaggio si comporterà come un vero e proprio detergente e rimuoverà lo sporco in men che non si dica. Ciò è reso possibile dal suo amido.

Tuttavia è necessario lasciare agire la patata per qualche minuto, dopodiché sciacquare con semplice acqua e asciugare con un panno morbido. Un trucchetto quello esposto che va bene per tutte le auto, purché non siano dotate di rivestimenti o vernici particolari che potrebbero risultare altrimenti danneggiati/e. Il consiglio in più? Fare prima una piccola prova su una parte minuscola della vettura.