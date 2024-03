Cattivo odore dalla doccia? Risolvi con un solo ingrediente naturale: in 30 minuti fa tutto da solo

Una doccia che produce cattivo odore non è certamente il top. Può essere risolto molto efficacemente e con davvero poco.

Quante volte ci sarà capitato, accedendo al bagno di casa nostra, di sentire un odore terrificante sul genere proprio fognatura? Sicuramente tantissime volte, specialmente se abitiamo in un piano ribassato e di conseguenza maggiormente vicino alla fossa settica. Forse abbiamo pensato che provenga dal water, ma non è così.

Per lo meno non sempre. Va da sé che è tutto collegato, ma il più delle volte, prestandoci bene attenzione, quando lo scarico non è ben pulito, tirando lo sciacquone ci accorgiamo che si sente un gorgoglio proveniente per lo più dalla zona della doccia. Infatti la doccia, quindi il nostro, per così dire, impianto igienico è quello maggiormente utilizzato.

Specialmente se ci troviamo in estate e la nostra casa è sprovvista di condizionatore, tendiamo a farci più docce del solito, al fine di scacciare la terribile afa, che nel nostro Paese sa essere assolutamente perfida, specialmente in altissima stagione. Più acqua ed eventuali detergenti per il corpo che scendono nello scarico significano di conseguenza maggior creazione di calcare.

Scarico della doccia, l’importanza di tenerlo pulito

Se poi siamo abituati ad usare grandi quantità di docciaschiuma, shampoo, sapone e via dicendo, quest’ ultimi tenderanno ad accumularsi sempre di più e a stagnare, creando dei possibili blocchi se uniti al calcare appena citato. Ciò sarà la causa in primis dell’acqua che scorre meno fluida e in secundis dei cattivi odori appena citati.

Si creeranno dunque dei sedimenti che non solo porteranno cattivissimo odore, rendendo quasi inabitabile la nostra dimora, ma soprattutto aumenteranno la possibilità e il rischio di intasamento per lo scarico in toto. Importante è quindi tenere puliti questi condotti. E, udite udite, possiamo fare in una maniera assolutamente green. In che modo?

Il rimedio totalmente naturale

Un prodotto, che sicuramente avremo utilizzato spessissimo, ma che forse non sapevamo che è un grande alleato, è il semplice bicarbonato di sodio. Avete presente quando lo assumiamo a piccole dosi perché abbiamo esagerato a tavola e quindi necessitiamo di un digestivo? Ecco, il processo è più o meno uguale. Non per nulla il calcare o lo sporco possono essere paragonati a del cibo che deve essere digerito.

Non dobbiamo fare altro che versare tre cucchiai colmi di bicarbonato nella doccia, seguiti da un mezzo misurino di aceto di vino bianco, lasciando poi agire la misura, che vedremo fare reazione. Dopo mezz’ora potremo aggiungere anche dell’acqua bollente. Tale reazione infatti servirà per diluire lo sporco accumulatosi. Risultati garantiti!