Shampoo pericoloso per la salute, scatta l’allarme: se lo usi finisci senza capelli | Questi non prenderli mai

Shampoo pericolosissimo per la tua salute. Rischi davvero grosso. Questi non comperarli mai più.

Parliamoci molto chiaramente e non prendiamoci in giro nemmeno per un secondo. Avere delle belle chiome è il sogno di tutti quanti. Ogni donna poi ama farsi coccolare, perlopiù una volta a settimana, dal proprio parrucchiere di fiducia, per una bella piega. Diciamo che quello è un momento tutto suo ed è anche da vedersi come una vera coccola per l’anima e l’autostima.

Tuttavia anche a casa, soprattutto sotto la doccia, ci capita di doverci lavare per conto nostro i capelli. In estate poi ciò lo facciamo di certo con maggior frequenza, complice il gran caldo e la tanto temuta umidità. E anche se facciamo sport e/o andiamo in palestra è normale che dopo tanto movimento ci dedichiamo alla pulizia e alla cura delle nostre chiome.

La cosa fondamentale è quella di puntare su uno shampoo adatto alla nostra tipologia di capello e non eccedere mai sulla quantità. Inoltre è bene puntare sulla qualità e chiedere anche maggiori informazioni al riguardo a un esperto, che male non fa. Sconsigliatissimo è comunque il lavaggio giornaliero soprattutto se eccessivamente aggressivo.

Shampoo pericoloso alla salute, se lo usi perdi tutti i capelli

In ogni caso esistono in commercio appositi shampoo pensati per chi si deve lavare i capelli con una certa frequenza e che è bene avere a disposizione in casa qualora avessimo tale abitudine. Anche qui è d’uopo non farsi abbindolare da costi eccessivamente bassi e verificare sempre che il prodotto sia adatto al tipo della nostra cute oppure potremo combinare un bel disastro.

Al di là di un cattivo risultato a livello di lucentezza e pulizia, potremo infatti riscontrare, senza se e senza ma, altri problemi, se vogliamo, ancora più gravi. Ci riferiamo con essi anche alla caduta e alla mancata crescita e/ ricrescita. E ciò, a onor del vero, potrebbe pure accadervi se utilizzerete questi shampoo.

Quelli a rischio

In poche parole in questo periodo la Guardia di Finanza sta sequestrando prodotti che non sarebbero affatto il massimo non solo per i nostri capelli ma nemmeno per la nostra salute in linea generale. Difatti all’interno di questi shampoo sono stati riscontrati quantità di lilial che è un ingrediente sintetico utilizzato per donare una particolare fragranza a prodotti legati al Beauty.

I prodotti nel mirino ora come ora sono i seguenti: shampoo addolcente Natural Oil, con il lotto 1138 e il codice a barre 8034055538586. Occhio anche alla crema balsamo per capelli Orchidee Garnier, lotto 36h501 e con il codice a barre 3600540930774. Un attenzione particolare merita pure il doccia shampoo Neutro Roberts tonificante con vitamine alla frutta. Il lotto relativo è il 30191 mentre il codice a barre è 8002410009220.