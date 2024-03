Birra per pulire, questo trucco non lo conosce davvero nessuno: usala così e la casa sarà un gioiello

Birra per pulire, grazie a questo abile trucco la casa sarà al top. Provare per credere!

Quando la stagione calda si avvicina è davvero un autentico piacere sorseggiare la classica birretta fresca, ovviamente senza mai e poi mai accedere, in riva al mare con i propri amici. Ottima è anche abbinata alla pizza calda e croccante sia quando la gustiamo a casa che nella nostra pizzeria del cuore.

Fatto sta che molti adorano berla anche nei periodi più freddi. E così in casa, soprattutto all’interno del nostro frigo, non manca il più delle volte. Tra l’altro esistono pure alcune ricette, come il pollo e lo stinco alla birra, che vanno molto forte nel nostro Paese, che sono sovente cucinate pure nelle nostre cucine per sorprendere i nostri commensali.

Non mancano nemmeno dei dolci, perlopiù irlandesi e tedeschi, che amano sfruttarla. Tuttavia essa può essere fantastica in cucina anche se non per motivi mangerecci. In che senso? Nel senso che, udite udite, possiamo usarla pure per pulire a fondo e rendere più splendenti le nostre adorate pentole, comprese quelle più sporche e incrostate.

Birra per pulire, in casa un vera risorsa per tutti

Per dare adito a questo trucchetto, decisamente scaltro e intelligente, basta inumidire un panno morbido nella birra e con esso poi iniziare a strofinare le superfici delle nostre pentole, anche ove sono presenti delle brutte bruciature, quindi procedere con il lavaggio abituale. Noteremo poi che il risultato ottenuto sarà a dir poco sorprendente!

Se abbiamo poi degli oggetti metallici ai quali teniamo in particolar modo che ci appaiono eccessivamente opachi, sfruttiamo sempre il metodo poco fa espresso per farli ritornare in men che non si dica agli antichi splendori. Di certo poi meriteranno nuovamente un posto in primo piano all’interno della nostra casa.

Il trucco in più

In ogni caso gli utilizzi della birra per le faccende domestiche che, si sa, sovente ci pesano sulla testa come una sorta di spada di Damocle, non sono di certo finiti qui! Difatti possiamo usarla in tutta tranquillità per rendere più puliti e splendenti i vetri delle nostre finestre e porta finestre, oltre che degli specchi.

Sarà sufficiente bagnare le superfici con un poco di birra per l’appunto e quindi passarci sopra un panno in microfibra. In men che non si dica noteremo che sia lo sporco che gli odiatissimi e super odiati aloni se ne andranno senza che noi dovremo fare chissà quali sacrifici o grandi sforzi.